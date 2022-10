FEMA desembolsó más de $180 millones en asistencia individual en dos semanas

El Programa de Asistencia Individual de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) desembolsó $186 millones en el lapso de dos semanas, luego de que el presidente Joe Biden emitiera la declaración de desastre mayor para Puerto Rico tras el embate del huracán Fiona.

Así lo especificó a Primera Hora Idamis De Jesús, especialista del Programa de Asistencia Individual de la agencia, en una reunión informativa con miembros de la prensa.

“FEMA ha desembolsado $186 millones (de asistencia individual), que incluye daños por estructura, para contenido personal -como vehículos y enseres- asistencia para alquiler, entre otras categorías, incluyendo asistencia funeraria”, detalló la funcionaria.

Estos fondos fueron desembolsados al recibir 935,923 solicitudes entre el 21 de septiembre -día en que la declaración fue vigente- a ayer, el miércoles, 5 de octubre.

La ayuda del programa podría incluir: fondos para vivienda provisional durante el tiempo en que no puede estar en su hogar (como asistencia de alquiler o reembolso de gastos de un hotel) y una unidad de vivienda temporera durante el tiempo en que no pudo utilizar la asistencia de alquiler por falta de recursos de vivienda disponibles.

Según el portal web de FEMA, también podría incluir fondos para ayudar con la “reparación o reemplazo de casas que son ocupadas por sus dueños y que representan la residencia principal de la familia, incluyendo las rutas de acceso privadas, tales como las entradas, calles o puentes”.

Asimismo, podrían cualificar damnificados que tuvieron daños en reparaciones o reemplazo de propiedad personal y vehículos, fondos para la mudanza y almacenamiento, gastos médicos o dentales, cuidado de niños, costes de funeral u otros artículos no aprobados por el gobierno o que no estén incluidos en la cobertura de un seguro o que el dinero provisto por el seguro no es suficiente para cubrir la totalidad de la pérdida.

Para cualificar para esta ayuda, las necesidades tienen que ser resultado directo de un desastre declarado; en este caso el huracán Fiona. El solicitante deberá llenar el formulario, confirmar su estatus de ciudadanía -ya sea ciudadano de los Estados Unidos, residente no ciudadano o extranjero calificado-, tener en mano alguna identidad y especificar las necesidades que no fueron cumplidas por los beneficios del seguro u otras formas de servicios de asistencia por desastre.

Por otro lado, De Jesús instó a aquellos damnificados que cualifiquen a que soliciten la asistencia previa a la fecha límite, que será el 21 de noviembre.

“Importante que personas (que hayan) sufrido daños se comuniquen antes de noviembre 21″, reiteró.

Esta ayuda se podrá solicitar llamando al 1-800-621-3362, a través de la aplicación móvil de FEMA, en la dirección web disasterAssistance.gov/es, con uno de los inspectores de campo que tendrán su identificación visible de FEMA o en uno de los siete centros de recuperación por desastre, que ubican en:

1 Barranquitas: Centro de Recepciones y Bellas Artes Sala de Recepción 2 Caguas: Centro de Bellas Artes 3 Cayey: Estadio Pedro Montañez Carretera 4 Mayagüez: Cancha de Baloncesto en el barrio Colombia 5 Ponce: Polideportivo Francisco “Frankie” Colón Alers 6 Río Grande: Cancha de Balonmano Néstor Milete Echevarría 7 Vega Baja: Centro Comunal Los Naranjos en la comunidad Los Naranjos

Actualmente, más de 512 inspectores de FEMA continúan validando los daños de ciudadanos, aseguró De Jesús. Para hacer valer una reclamación a vivienda, se recomendó tener en mano documentación que compruebe que vive o vivía en la residencia que obtuvo daños.

De acuerdo a la funcionaria, FEMA ha flexibilizado los requisitos para demostrar usufructo de una propiedad. Al momento, se requerirá uno de los siguientes documentos: título de propiedad, documento -como recibos o facturas- que muestren que vive en la propiedad o algún documento con la identificación del residente.

“(Hemos) flexibilizado los documentos para demostrar que residía en momento de desastres. (Ahora se aceptan) cartas de declaraciones juradas u otra documentación judicial, matrícula de vehículo de motor o documento público que pueda tener dirección física”, manifestó.

Para más información, puede visitar rema-pr-huracanfiona@fema.dhs.gov.

Dinero para pequeños negocios

Del mismo modo, Rosaly Delgado -especialista en Asuntos Externos de la Agencia Federal para el Desarrollo de Pequeñas Empresas (SBA, en inglés)- exhortó a los comerciantes que sufrieron pérdidas, ya sean físicos a o económicos, a solicitar préstamos disponibles para esta emergencia.

Aquellos que soliciten para reemplazar daños físicos tendrán hasta el 21 de noviembre y los que busquen subsanar daños económicos lo podrán hacer hasta el 21 de junio de 2023.

Hay préstamos disponibles para propietarios de viviendas o inquilinos para reparar o reemplazar bienes raíces o propiedad personal, incluyendo los automóviles. También, el comerciante puede solicitar para reparar o reemplazar bienes dañados por el desastre que sean de su propiedad, de su empresa (de cualquier tamaño o tipo, como organizaciones privadas sin fines de lucro, organizaciones benéficas, iglesias y universidades privadas). Esta ayuda cubrirá bienes inmuebles, inventarios, suministros, maquinaria y equipos.

Mientras, se otorgarán préstamos de capital circulante para ayudar a las pequeñas empresas, pequeñas cooperativas agrícolas, pequeñas empresas dedicadas a la acuicultura y la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro privadas de todo tamaño a cumplir con sus obligaciones financieras ordinarias y necesarias, las cuales no han podido cumplir como resultado directo del desastre. Estos préstamos están diseñados para proporcionar asistencia a través del periodo de recuperación completo, especificó la página web de FEMA.

Puede adquirir más información a través del sitio web https://www.sba.gov/programas-de-financiamiento/ayuda-en-desastres/huracan-fiona.