El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, no vislumbra un cambio en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica tras la selección del ingeniero Fernando Gil Enseñat como nuevo presidente del ente.

“El nombramiento nos llama la atención porque Fernando Gil es un componente de la actual Junta de Gobierno y ha sido parte de las decisiones, aprobaciones y determinaciones de la Junta de Gobierno en referente a toda la política administrativa de mantenimiento a todas las plantas y el contrato de LUMA Energy, y si el señor gobernador dijo que iban a haber cambios drásticos en la gerencia y en la operación de la Autoridad, dicho nombramiento no demuestra un cambio real a lo que el país aspira frente a la crisis energética que estamos viviendo”, sostuvo el líder sindical.

“Él votó a favor del contrato de LUMA, todo lo que hoy vemos, él ha sido partícipe”, afirmó.

Gil Enseñat, quien forma parte del organismo desde enero, al ser nombrado por el gobernador, fue escogido hoy al puesto de presidente tras la renuncia ayer del ingeniero Ralph A. Kreil Rivera.

“Si el gobernador dice que van a haber cambios, no creo que los cambios se puedan materializar con una persona que ha sido partícipe activo de las determinaciones de la Junta de Gobierno”, señaló Jaramillo

Sobre los apagones de cuatro horas, que la empresa LUMA pronostica ocurrirán durante los próximos días, según indicara a través de un comunicado, el presidente de la Utier manifestó que “esto son los resultados de la política energética de privatización. El gobierno apostó a que como se iba a privatizar, no había que dar mantenimiento, no había que preocuparse porque quien viniera a administrar, iba a ser su problema y fue negligente en la responsabilidad de la operación, mantenimiento y conservación del sistema energético y hoy estamos viendo un mal contrato como el de LUMA y estamos viendo como la política pública energética en el caso de la generación también tiene efecto por no haber otorgado los recursos necesarios”.

“Yo escuché al gobernador hoy decir que, si no había dinero para mantenimiento era responsabilidad de la Junta del Gobierno y de la Gerencia de la Autoridad pedirlo. Demuestra que ahora no quiere ser responsable de lo que él es responsable, porque el tema energético y los señalamientos de falta de mantenimiento en la AEE han sido una constante de parte nuestra, lo hemos dicho continuamente”, agregó.

A la calle

Por otro lado, Jaramillo expresó estar a favor de las convocatorias a manifestarse en la calle en contra de LUMA que han surgido en las redes sociales por parte de varios grupos y partidos políticos.

“El pueblo tiene el derecho y más que el derecho, la responsabilidad de exigirle a sus gobernantes que la política pública que están esbozando es errónea y que el pueblo la está rechazando y la única forma que los gobernantes pueden comprender la molestia e indignación del pueblo es en la calle movilizándose”, dijo. “Por eso invito a todo el mundo a que este primero de octubre nos demos cita en la calle Resistencia (calle Fortaleza) para demostrarle al gobernador que rechazamos los aumentos que LUMA ha solicitado, rechazamos todo el descalabro que tiene la situación energética del país, sea responsabilidad de LUMA o no y que la política pública energética ha demostrado que ha sido un total fracaso”.