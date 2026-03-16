El Municipio de Ceiba y la Autoridad de Redesarrollo Local para Roosevelt Roads (LRA) anunciaron este lunes la firma de un acuerdo colaborativo que permitirá realizar trabajos claves de infraestructura, seguridad y mantenimiento en el área de la antigua base militar.

“El desarrollo de estos terrenos es fundamental para el futuro económico de Ceiba y de toda la región. Nuestro compromiso es continuar trabajando junto al Gobierno de Puerto Rico y al LRA para transformar esta zona en motor de desarrollo, oportunidades y actividad económica para nuestra gente”, sostuvo el alcalde de Ceiba, Samuel Rivera Báez.

Añadió que la iniciativa forma parte de una visión más amplia de su administración que busca integrar plenamente los terrenos de Roosevelt Roads al desarrollo del municipio, creando condiciones adecuadas para atraer inversión, fortalecer el turismo y mejorar la calidad de vida de los residentes.

PUBLICIDAD

Mientras, el director ejecutivo del LRA, Carlos Ríos Pierluisi, destacó que esta colaboración será importante para poder adelantar trabajos en el área.

El director ejecutivo de la Autoridad de Redesarrollo Local para Roosevelt Roads (LRA) , Carlos Ríos Pierluisi, y el alcalde de Ceiba, Samuel Rivera Báez, estuvieron a cargo de la firma del acuerdo. ( Suministrada )

“Estos acuerdos colaborativos con el municipio de Ceiba permitirán atender necesidades de infraestructura dentro de Roosevelt Roads y continuar creando las condiciones para su transformación. Al mismo tiempo que planificamos proyectos de gran escala, buscamos promover la actividad económica con mejoras como la limpieza y el acondicionamiento de algunos edificios. Los trabajos que se realizarán fortalecerán nuestra capacidad para atraer inversión y apoyar nuevos proyectos y oportunidades para la región este”, celebró.

Según el pacto, el municipio realizará trabajos de limpieza y acondicionamiento de edificios, mantenimiento de áreas verdes, mejoras eléctricas, instalación de luminarias, reparaciones de carreteras y trabajos de plomería. Con estas acciones se busca fortalecer la seguridad, accesibilidad y condiciones operacionales en sectores de alto tránsito dentro de Roosevelt Roads.

Esas mejoras contribuirán a crear un entorno más seguro, ordenado y funcional para visitantes, turistas y usuarios que accedan a Roosevelt Roads, particularmente en áreas de alto uso vinculadas al terminal de lanchas, al mejorar la visibilidad, accesibilidad y condiciones generales de tránsito y operación.