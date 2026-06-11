El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, criticó el proyecto de estatus que presentó ante el Congreso de Estados Unidos el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández, y aseguró que el gobierno que representa continuará impulsando la opción de estadidad para la Isla, siguiendo el deseo expresado en las urnas por la mayoría de la población.

En declaraciones ofrecidas durante la conferencia de prensa En Récord, Peña Payano reprochó a Hernández por su inconsistencia, toda vez que antes había expresado que el tema del estatus no sería prioridad para él, y calificó sus acciones de politiquería.

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Cuestionó además que, en el proyecto de ley, cuando definen lo que sería el Estado Libre Asociado, hablan de las “protecciones” de los ciudadanos americanos para quienes nazcan aquí. Al mismo tiempo, el propio proyecto, al referirse a la definición de cómo se trataría ese tema en el caso de ser un estado de la Unión “dice que se asegura, se protege y se garantiza la igualdad en ciudadanía americana que el resto de los estados de la Unión”.

“De hecho, definen dentro del ELA, en el borrador del proyecto, que se les va a garantizar Medicaid, Medicare, el Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), cosa que hoy, por nosotros ser una colonia, tenemos que ir a mendigar cada cuatro, cada cinco años. Y nuestros viejitos se quedan sin el plan médico”, condenó, resaltando el caso del 2016 conocido como Pueblo vs Vaello Madero, en el que a un veterano de las Fuerzas Armadas que recibía el SSI, “tan solo por mudarse a Puerto Rico”, lo demandaron, le quitaron ese servicio y le hicieron pagar de vuelta el dinero que había recibido por ese concepto desde su mudanza a la Isla.

“Y nosotros vamos a estar claros para los estadistas que el pueblo de Puerto Rico, más de 600,000 personas, casi el 60% de la población, avaló la estadidad para Puerto Rico. Así que, no se dejen engañar. El estatus sí está en issue”, sostuvo.

Peña Payano, incluso, compartió un audio en el que Hernández, mientras estaba en campaña en noviembre del 2023, sostenía que su prioridad sería el desarrollo económico, y no el estatus; y otro video del año pasado en el que Hernández sostenía que, como había expresado antes, no daría prioridad al tema de estatus y además consideraba que tener un debate sobre estatus en ese momento era algo estéril, porque no iba a rendir frutos.

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“Nosotros vimos lo que se ha radicado, o el borrador de lo que se ha presentado, y ciertamente hay muchas incongruencias, y sobre todo, contradicciones, porque dijo que no iba a ser una prioridad. Incluso, él (Hernández) menciona que lo radicó aunque sabe que no se va a aprobar. Y con el tema del futuro político de Puerto Rico no se puede estar jugando”, afirmó el secretario.

Peña Payano agregó que ya la gobernadora Jenniffer Colón había adelantado en su mensaje de estado que “ella estaría haciendo unas movidas sobre algún proyecto de ley” relacionado al estatus.

“Nosotros no radicamos por radicar. La gobernadora va a defender la voluntad de la mayoría del pueblo de Puerto Rico”, insistió.

Agregó que “no vamos a reconocer (el ELA), y hemos sido claros”. Recordó que en la consulta del 2012 la mayoría del pueblo votó en contra del estatus actual, “y han aprobado la estadidad consistentemente”.

Por otro lado, subrayó que “el Departamento de Justicia federal, los diferentes casos, el estado de derecho internacional ha establecido que tu no puedes poner como una de las opciones algo que es el problema”.

“No se pueden considerar alternativas coloniales dentro de una consulta de esa índole. Y por eso siempre el consenso ha sido, el Departamento de Justicia federal, el Congreso de Estados Unidos, en incluir la libre asociación, porque es un tipo de independencia, la independencia y la estadidad. Eso está establecido así, y yo sé que los populares lo saben”, insistió Peña Payano.