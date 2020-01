La Fortaleza le pidió a la recién despedida secretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar, que restituyera a una empleada de la agencia que fue destituida por, aparentemente, aguantar y repartir suministros con agendas político-partidistas.

Así lo evidencia un correo electrónico que obtuvo la periodista Nuria Sebazco, de Telenoticias, y que pone en jaque las versiones otorgadas por la gobernadora Wanda Vázquez para despedir a la titular de Familia.

La primera ejecutiva expresó ayer que ni ella ni el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, le habrían pedido a Andújar que tomara una acción en particular en cuento a la empleada destituida.

“Yo no creo, no creo, no creo que el secretario le haya dicho eso y esa no es la información”, dijo en entrevista con el noticiero que se transmite por Telemundo.

Sin embargo, en la misiva, Pabón le pide a Andújar que devuelva a su posición a Surima Quiñones, jefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef).

“Se debe dar por no puesta y es preciso revierta su determinación de suspensión sumaria hasta tanto se culmine la investigación administrativa… Agradeceré informe a la licenciada Quiñones que pueda continuar ejerciendo sus funciones, de inmediato y de manera retroactiva al momento en que fue notificada de su determinación”, se desprende del correo electrónico.

El email fue enviado el pasado 18 de enero, a las 7:45 de la noche, mismo día en que fue descubierto el almacén lleno de suministros no distribuidos en Ponce.

Entre las razones que ofrece Pabón para restituir a Quiñones se encuentra que la notificación “adolece de las advertencias requeridas”, por lo que considera que “la misma es inoficiosa”.

“Con anterioridad a cualquier otra acción de personal relacionada a la administradora de Adsef y/o de cualquier otro organismo adscrito a su Departamento, mucho agradeceré tenga a bien consultar conmigo como secretario de la Gobernación”, le solicitó en la carta.

Aunque Andújar fue citada a una reunión para el lunes 20 de enero, en la que la secretaria debía “haber culminado la investigación”, fue despedida el domingo junto al secretario del Departamento de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat.

- “Usted le da un plazo de 48 horas para que ella entregue una información. ¿Es posible que, de sábado a lunes, sin personal, ella pueda realizar esa investigación y proveer los datos que usted le requirió?”, le preguntó hoy Sebazco a Pabón.

- “Bueno, ella me dijo a mí que la investigación iba a ser rápida y sencilla”, contestó el secretario de la Gobernación.

El miércoles, Andújar aseguró que la gobernadora no cuenta en estos momentos con lo que Puerto Rico necesita.

“Glorimar Andújar va a favorecer al candidato que le dé estabilidad a este País, que le dé un sentido de dirección y que tenga la entereza necesaria para llevar y darle lo que el País necesita, que es un respiro. Ahora mismo, la gobernadora no está cumpliendo esa función”, le dijo a Telenoticias.