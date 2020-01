El representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez se querelló este jueves ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes contra los dos legisladores populares que se quejaron de su conducta inapropiada en noviembre pasado: José “Conny” Varela y Ramón Luis Cruz Burgos.

Su respuesta no es una venganza, según alegó en entrevista con Primera Hora.

“No, no. Lo que pasa es que cuando salimos de la vista pública los compañeros hablaron en los medios”, afirmó.

Expuso que tanto al inicio como al final de la vista que realizó ayer, miércoles, la Comisión de Ética de la Cámara sobre el incidente que Navarro Suárez, en aparente estado de embriaguez, protagonizó el 27 de noviembre en el negocio Mijani at The Club en la Placita de Santurce, se solicitó a los presentantes que no se discutiera en la prensa los divulgado allí.

“Si tú utilizas la Comisión de Ética para señalar unos articulados que yo he violado como representante, cómo tú no vas a respetar el vehículo que utilizas. Como establece el artículo 6.7 (del Código de Ética de la Cámara), todos los procesos son en confidencialidad. Si tú utilizas este vehículo para señalarme unas violaciones, cómo no vas a respetar la directriz de la Comisión de Ética”, cuestionó el legislador novoprogresista.

Primera Hora contactó a Cruz Burgos y se le preguntó sobre lo acontecido tras la vista ética contra Navarro Suárez.

El yabucoeño sostuvo que “nosotros en ningún momento hablamos de nada de lo que se discutió allí. Se dijo que el proceso se dio y que la Comisión iba a tomar una decisión final. Incluso, los vídeos están públicos de las entrevistas de los periodistas”.

Este diario observó los vídeos enviados por Navarro Suárez y los cuáles utiliza como prueba en esta querella. En los mismos se ve a Varela exponiendo cuáles es el proceso que seguirá la Comisión para adjudicar la controversia.

Informó que la prueba que se presentó fueron los recortes de periódicos y los vídeos del incidente de noviembre pasado

“Hicimos un recuento de todos los incidentes que Navarro Suárez ha participado”, precisó Varela.

Por estas expresiones, el representante le imputa a Varela y a Cruz Burgos violar dos disposiciones del Código de Ética. Uno es el artículo 16(d) que establece que “todos los procedimientos y documentación respecto a querellas serán confidenciales desde el momento de la radicación de éstas hasta la determinación o resolución final de la Comisión”.

El segundo es la sección 6.7, que indica que “todos los procedimientos y documentación respecto a querellas serán confidenciales desde el momento de la radicación de éstas hasta la determinación o resolución final de la Comisión”.

Cuando se le detalló las supuestas penalidades a Cruz Brugos, este informó que “Georgie tiene un problema que él ha reconocido. Tiene que atenderlo. Yo creo que debería enfocarse en eso más que en otra cosa”.