El gobernador Pedro Pierluisi indicó este martes que está vigente la posibilidad de que los empleados públicos puedan recibir una nueva bonificación especial, adicional al bono de Navidad, por los recaudos por encima de lo estimado que pueda recibir el gobierno, aunque aclaró que, de darse el caso, sería una cantidad bastante menor que la bonificación del año pasado.

“Lo que pasa es que eso depende del sobrante. Y se mide el sobrante a base de lo que disponía el Plan Fiscal, si mal no recuerdo del 2020, una versión del Plan Fiscal anterior. Se mide y se mira qué sobrante hay disponible”, sostuvo Pierluisi.

Comentó que, “parte del sobrante ya está estipulado en el Plan de Ajuste, que va al sindicato… le decimos AFSCME, Servidores Públicos Unidos (SPU). Parte va a ese sindicato, el resto va al resto de los empleados”.

El acuerdo al que hace referencia Pierluisi está plasmado en el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) del gobierno central, y establece un bono de mayor cantidad para los empleados afiliados a Servidores Público Unidos (SPU/AFSCME) porque esa unión respaldó el PAD.

El PAD dispone que, en el caso de que el gobierno sobrepase las expectativas de recaudo establecidas en el Plan Fiscal, pueda pagar dinero adicional a sus acreedores.

Bajo esa premisa, el año pasado 98,270 empleados de distintas dependencias del gobierno recibieron un bono especial de $2,950. Los 9,452 empleados representados por SPU/AFSCME recibieron un bono especial de $11,360.

El gobernador no precisó cuál podría ser la cantidad a recibir en el bono especial este año, pero dejó claro que sería una cantidad menor a la de 2022.

“Yo quisiera que sí, que todos los empleados tengan una bonificación. No te puedo dar la cantidad. Sé que no va a ser, no se va a acercar a la bonificación del año pasado, porque el año pasado tuvimos un sobrante enorme. En esta ocasión el sobrante no es tan grande”, agregó el gobernador.

Sostuvo que la decisión de cuánto podrían recibir, “se debe estar tomando en algún momento antes de diciembre, porque lo ideal es que le llegue a los empleados esa bonificación antes de la época navideña. Van a tener su bono de Navidad como siempre, pero también tendrán, yo espero, otra bonificación por esta razón. Pero como dije, quienes van a recibir una modificación mayor son los del SPU, por acuerdo previo”.

Las expresiones del gobernador se dieron luego que hiciera el anuncio de la creación de una alianza público privada (APP) para la administración de la autopistas de peaje PR-20, PR-52, PR-53 y PR-66.