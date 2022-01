Todo estudiante entre cinco a 11 años que no haya comenzado el ciclo de vacunación contra el COVID-19 no será aceptado en las escuelas para tomar clases presenciales desde este próximo lunes, día en que iniciará el segundo semestre, a menos que no muestre una excusa médica o religiosa, así como la prueba negativa contra el virus, afirmaron el gobernador Pedro Pierluisi y el designado secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

La limitación también será impuesta contra los estudiantes de 16 años o más que ya estén aptos para ponerse la dosis de refuerzo y no lo hayan hecho, según informaron este sábado durante una clínica de vacunación realizada en el Parque Central, en San Juan.

Al hacer la advertencia, Pierluisi mostró mayor preocupación por la población pediátrica de cinco a 11 años, pues los niveles de vacunación están bajos. Dijo que alcanzan un 65%.

Las estadísticas de Salud establecen que 125,076, de un total de 227,000 niños entre estas edades, tiene al menos una de las dos vacunas contra el COVID-19.

La orden ejecutiva establecida a finales del pasado año por Pierluisi establece que, para el lunes, 31 de enero, todo menor debe tener las dos dosis para recibir educación presencial. Como para recibir la segunda dosis se debe esperar un término de 21 días, el ejecutivo estipuló que el menor que no haya comenzado con el proceso no tendría tiempo para cumplir con la norma.

De hecho, aceptó no estar en la disposición de hacer una salvedad a favor de los niños que tengan, al menos, una dosis de la vacuna. Aunque, señaló que discutiría el asunto con el secretario de Salud, Carlos Mellado.

“Me indica la doctora Iris Cardona (principal oficial médico del estado), con quien estuve conversando antes de llegar aquí, es que esperamos que en esta próxima semana venga la avalancha mayor (de estudiantes a vacunarse), porque eso usualmente lo que ocurre. Lamentablemente, dejan las cosas para última hora. Pero, no tengo duda que este esfuerzo va a dar mayor resultado. Saben que la política nuestra y la del Departamento es que niño que no esté completamente vacunado, en el caso de 5 a 11, pues son las dos dosis, en el caso de los otros, estamos pidiendo también el refuerzo, el que no esté completamente vacunado no puede recibir la educación presencial. O sea, vamos a buscar otras maneras de asistirlos, pero esa es la regla, y lo hacemos para proteger a toda la comunidad escolar”, sentenció el primer ejecutivo.

También llegó a decir: “¿Qué es lo peor que puede pasar aquí? Que haya un niño que por dos o tres semanas tenemos que asistirlo de forma a distancia o de otras maneras. Así que la responsabilidad, hasta cierto punto, sí está en los padres, porque son niños pequeños. Los padres deben hacer todo lo posible por vacunarlos”.

En el caso de los estudiantes de mayor edad, Pierluisi dijo que “los que tienen 11 a 15, ya anda por 87% los vacunados y en el caso de los que tienen más de 16 es 94%. Eso es los datos que me dan. O sea, que vamos a buen ritmo”.

En sus declaraciones, el gobernador dejó claro que la orden ejecutiva con estas directrices fue emitida con tiempo, por lo que no debe haber mayores excusas para que se cumplan en este reinicio de clases en medio del repunte causado por la variante Ómicron.

“Se les dio suficiente tiempo para que hicieran las gestiones”, puntualizó.

Agregó que, “queremos que el reinicio escolar presencial se dé sin mayor tropiezo o percance. Pero, hasta el momento, hay que entender que nuestro norte siempre ha sido la salud. Entonces, queremos que los planteles sean seguros desde el punto de vista de salud”.

Por su parte, el secretario de Educación informó que “estamos listos” para el inicio de clases este próximo lunes.

Ramos Parés afirmó que las escuelas están preparadas y equipadas con materiales de higiene y protección contra el COVID-19. ( David Villafane/Staff )

“Las escuelas están listas. Hay entusiasmo. He tenido la oportunidad de ya visitar planteles escolares, conversar con los maestros y yo creo que hay unas ganas de regresar y de mantener ese contacto presencial que se inició desde agosto. Estamos listos. Nuestros maestros están listos. Las escuelas ya están equipadas con materiales de protección y de higiene. Los protocolos fueron repasados y revisados por el Departamento de Salud, (que) tuvo contacto con nuestro personal durante esta semana repasando esas medidas de protección para asegurar que de alguna forma cada comunidad escolar conozca lo que tiene que hacer”, expresó.

Reconoció que en las escuelas pudieran detectarse casos de COVID-19. Señaló, sin embargo, que la clave es detener la cadena de contagio a tiempo.

En cuanto a los estudiantes que lleguen este lunes sin sus vacunas, Ramos Parés dijo que se ha establecido un protocolo para que los trabajadores sociales establezcan las alternativas educativas que se concederán.

“Ya las escuelas esta semana comenzaron el proceso de comunicarse con las familias. Este próximo lunes, sin duda, cada familia tiene que tener su evidencia de vacunación. Esa evidencia se recopila, esa información se recopila desde la escuela e igualmente se trabaja entrando esa información al sistema para seguir lo que es el monitoreo y el rastreo de cada uno de nuestros estudiantes. Todos están avisados. Las políticas públicas fueros repasadas. Tenemos a nuestro equipo de trabajadores sociales que igualmente van a estar dando apoyo en ese esfuerzo y de establecer los mecanismos alternos, en caso de que el estudiante no pueda estar presencial en las escuelas”, dijo.

Aceptó que estudiante que no pueda completar el ciclo de vacunación para la fecha establecida, el 31 de enero, no podrá entrar al plantel escolar.

Prometió que se establecerían “alternativas de estudio para el estudiante en lo que se vacuna. Estamos trabajando igualmente con las dos excepciones, médica y religiosa, que igualmente son estudiantes que sí van a estar siendo aceptados, obviamente sujetos a una prueba de COVID”.

No obstante, rechazó que vayan a referir a las familias al Departamento de Familia por no contar con sus dosis de vacunación.

“No estamos en tiempo de ser punitivos con nadie. Reconocemos que en cada familia surgen dudas. Los que somos padres, verdad, todos los días pedimos estar tomando, que se nos dé luz para tomar las decisiones correctas por nuestros hijos. El equipo completo de Salud nos ha recomendado este camino, pero no estamos en tiempo de ser punitivos. No es el momento de serlo, si no de orientar, dar información y exhortar a los padres que todavía tengan duda a acercarse a su pediatra”, manifestó Ramos Parés.