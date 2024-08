El gobernador Pedro Pierluisi afirmó este jueves no espera contratiempos en el próximo inicio de clases, y aseguró que casi la totalidad de los maestros necesarios ya están reclutados.

“Está todo bien atendido. Estamos teniendo reuniones semanales. Se ha reclutado ya más del 95% de los maestros que se necesitan y se reclutarán todos los que se necesitan”, afirmó el gobernador en expresiones emitidas a la prensa luego de la ceremonia de colocación de la primera piedra del primer centro de entrega de Amazon en Puerto Rico.

Afirmó, además, que no contempla ningún cierre de escuelas, pese a la esperada reducción en la matrícula de estudiantes.

En cambio, comentó que “la reducción en la matrícula lo que implica es que vamos a tener más maestros por estudiantes que, si acaso, es algo positivo”.

Insistió en que “toda la información que me está llegando desde el punto de vista de condición de las escuelas, compra de materiales, veo una gran mejoría y lo que anticipo es un gran inicio escolar sin mayores contratiempos”.

“Siempre puede haber excepciones. Siempre puede haber alguna escuela, pues, que quizás, la condición no fue idónea. Pero van a ser las menos, porque tenemos un programa de mantenimiento continuo, se aprovechó el verano escolar para darle mantenimiento a todas las escuelas que participaron de la enseñanza en el verano, así que… pues allí estaremos. Yo estaré en el inicio escolar junto a la secretaria (de Educación, Yanira Raíces) y lo que anticipo es que va a ser un buen inicio, sin mayores contratiempos”, insistió.

Por otro lado, en un tema relacionado a la educación, el gobernador restó importancia a denuncias levantadas por la Federación de Maestros sobre pagos que se adeudan a educadores desde hace años, argumentando que se trata de una estrategia de ese sindicato para ganar atención.

“Esa Federación constantemente lo que está haciendo es gritando y quejándose para llamar la atención. Es su manera de levantar su reclamo. La realidad es que esta administración ha estado dando pasos para que se reconozca la carrera magisterial. Ahora estamos yendo más allá y creando la carrera gerencial en el Departamento (de Educación) para los que supervisan a los maestros. Y hemos estado haciendo eso. En la medida que falten pagos, se van a ir atendiendo. Pero, definitivamente, que ha habido una mejoría”, afirmó Pierluisi.

“Lo que pasa es que algunos, todo lo que quieren hacer es criticar por criticar, porque, nuevamente, están siempre aspirando a ser los representantes de los maestros, y es ver quién se ve más bravo. Pero yo no estoy en eso. Nosotros lo que estamos es trabajando. Y no tenemos que estar contestándole a estas personas, otra vez, que lo que tienen es una agenda personal para llamar la atención para ver si reciben un apoyo que no han tenido hasta el presente”, agregó.