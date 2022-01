El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi anunciará esta tarde una nueva orden ejecutova relacionada al COVID-19.

Pierluisi ofrecerá una conferencia de prensa a partir de la 1:30 p.m. junto a secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado en la que además se hablará sobre la situación del virus en la isla.

“Todos tiene que entender que estamos en medio de esta pandemia, estamos en medio de un repunte nunca antes visto desde el punto de vista de contagios. Así que no esperen que yo esté flexibilizando restricciones. No anticipo que voy a hacer eso. Que nadie espere que voy a flexibilizar restricciones. Si acaso las mantengo como están o las modifico con mucho cuidado. Hasta que yo no vea que los contagios bajan de forma sostenida, hasta que yo no vea que las hospitalizaciones bajan de forma sostenida, no esperen mayor flexibilización”, sostuvo el Primer Ejecutivo el pasado lunes.

Esta mañana Salud reportó otras 25 muertes por COVID-19 y 905 hospitalizaciones.

Los decesos corresponden a 13 personas vacunadas, tres personas con la dosis de refuerzo y nueve no vacunadas.

Mientras, las hospitalizaciones corresponden a 810 adultos y 95 pediátricos. La cantidad de hospitalizaciones representa un incremento de 32 personas, pues ayer las cifras se situaban en 773 adultos y 100 pediátricos, para un total de 873.

De otro lado, a las 6:00 de esta mañana se registró un promedio diario de 1,680 casos positivos detectados mediante pruebas moleculares y un promedio diario de 4,777 casos positivos probables a través de pruebas de antígenos.

La tasa de positividad se posicionó en un 36.15%.

Sobre la vacunación, hasta el miércoles unas 2,497,075 (81.2%) personas tenían la serie de dosis completa, mientras que 2,797,594 (90.9%) tenían al menos una dosis. En Puerto Rico hay 3,076,212 personas aptas para vacunarse a partir de los cinco años de edad, según Salud.