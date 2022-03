El gobernador Pedro Pierluisi aseguró este jueves que buscará una alternativa para aliviar el bolsillo del consumidor a la hora de abastecer el auto con gasolina, el cual saldría de algún tipo de alivio del arbitrio conocido como la crudita.

Expresó, durante un foro del Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA), que se realizó en Vivo Beach Club, en Isla Verde, que la alternativa podría ser los 45 días de gracia que se propone desde la Legislatura o con una propuesta que presentará “hoy o próximamente”.

La afirmación la hizo a un día de que la Junta de Supervisión Fiscal no le diera el visto bueno a una medida de la Cámara de Representantes que detendría de forma temporal el pago de la crudita. Pero, llega enmarcada a que la guerra entre Rusia y Ucrania ha incrementado el precio del petróleo a tal grado que ya se paga más de un dólar por el litro de la gasolina.

En primera instancia, Pierluisi expresó que no tendría problemas con la propuesta legislativa de suspender por 45 días este arbitrio, si la Legislatura identifica de dónde saldrían los fondos que se dejarían de devengar por otra vía. Específicamente, se deben identificar $25 millones.

Más, sin embargo, prefirió destacar su propuesta. La misma se basa en detener el cobro, si ya se lograron los recaudos estipulados.

“Lo que hacemos es que se establece que cualquier exceso sobre el monto presupuestado para los recaudos, que no se cobra. Si esto está presupuestado, ¿cuánto es lo que va a generar crudita? Pues, que cualquier exceso no se le cobre al consumidor. ¿Por qué? Porque no debemos, en medio de esta crisis, estar beneficiando o afectando al consumidor con unos recados adicionales, meramente porque vienen de un alza extraordinaria en el costo del petróleo. Sí, yo voy a someter eso como otra alternativa más, porque aquí lo importante es que busquemos todas las alternativas”, precisó.