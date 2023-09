El gobernador Pedro Pierluisi indicó este lunes, que entiende que cualquier esfuerzo que se lleve a cabo en la Legislatura en busca de aumentar el salario de legisladores y jefes de agencia debería pasar por una evaluación rigurosa y además contar con el visto bueno de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Consideró que, particularmente en el caso de los jefes de agencia, “hace sentido que se revisite” el tema de los salarios, tomando en cuenta que el gobierno llevó a cabo una revisión de todas sus escalas salariales.

“Ya la Junta de Supervisión (Fiscal) le dio paso a que revisemos las escalas salariales en todo el gobierno de Puerto Rico, es decir el gobierno central. Las corporaciones públicas están haciendo lo propio. En el Departamento de Educación ese proceso no ha culminado. Pero en gran medida ya en el gobierno central se han revisado las escalas salariales para asegurarnos que la paga es comparable a la que recibiría el servidor público por una tarea similar en el sector privado. Eso es lo que se ha hecho aquí. No se habían ajustados las escalas salariales por más de 20 años. Aparentemente en la Legislatura entienden que hay que hacer lo mismo con tanto los legisladores, el gobernador y los miembros del gabinete del gobierno”, comentó Pierluisi.

Agregó que también se revisaron las escalas salariales de la Rama Judicial, “y ahora está en proceso ajustar los salarios de los jueces, que se debe hacer porque de igual manera no se han ajustado por más de 20 años, y es importante que podamos reclutar gente buena, gente capacitada para servir en la judicatura”.

Consideró que, “por regla general, esto es una cuestión gerencial, los que supervisan ganan más que los que ellos supervisan. Y es porque así debe ser, usualmente el jefe gana más que el subalterno. Y aquí se han estado ajustando las escalas salariales en todas estas agencias, así que hace sentido que se revisite, o sea, se mire si la persona a cargo de la agencia, el secretario o secretaria, tiene un salario adecuado”.

Sin embargo, el gobernador fue enfático en exhortar que, para cualquier ajuste salarial, “hay que hacer los estudios de rigor, es algo que no se puede hacer a la ligera”.

“De igual manera que aquí OATRH (Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos), que es la entidad del gobierno que se ocupa de los asuntos de personal del gobierno, junto a la Junta de Supervisión (Fiscal), hicieron estudios de mercado que validan las escalas salariales que ahora tenemos en gran medida en el gobierno central, pues cualquier legislación que surja debe emanar de un estudio responsable. O sea, se debe comparar lo que gana un ejecutivo con una responsabilidad similar a la de cualquier jefe de agencia o secretario de gabinete, cuánto ganaría en el sector privado, quizás se puede usar de referencia lo que se paga en los estados”, sostuvo.

Pierlusi recordó que los salarios de los miembros del gabinete del gobierno “están establecidos por ley. Se les da unos diferenciales en algunos casos, y todo está establecido por ley”.

Asimismo, aclaró, “la Constitución de Puerto Rico prohíbe que los legisladores y el gobernador aumenten sus salarios durante el término para el cual fueron electos”.

“Así que, para esos casos, hablo de legisladores y gobernador, cualquier aumento salarial tendría que aplicar del 2025 en adelante”, afirmó, agregando que “para jefes de agencia miembros del gabinete ese aumento podría ser de aplicación inmediata”.

“Pero mi exhortación es que esto se haga responsablemente, y que se coordine con la Junta de Supervisión (Fiscal) porque así lo hicimos para todos los servidores públicos. La Junta de Supervisión (Fiscal) tiene que estar al tanto de esto y tiene que convencerse de que es algo que hace falta hacer, por ejemplo, para lo que dije, poder reclutar gente capacitada, gente buena para liderar las agencias del gobierno, y en el caso de la Legislatura, pues para que sirvan en la Legislatura”, insistió.

Por otro lado, el gobernador sostuvo que, si la Legislatura lleva a cabo esa revisión salarial, la misma “no se debe atar al asunto de la revisión de los salarios de los jueces”.

“Ya el asunto de los jueces ha sido estudiado, hay una medida dirigida a conceder esa alza salarial, y yo pienso que se debe atender de forma separada. Se debe votar, y yo, por la información que tengo, veo con buenos ojos lo que se está proponiendo. Se me olvida el porcentaje, pero es un porcentaje adecuado”, afirmó Pierlusi.

Agregó que “también estoy al tanto de que los fiscales están reclamando un aumento y pienso que el aumento que están reclamando es asegurarse de que un aumento de como 10%. El que se les dio, por una ley que yo firmé y que la Junta le dio paso, en algunos casos estamos hablando de 1% y 2%, lo cual después de 20 años de espera no me parece adecuado. Así que también pienso que lo de los fiscales se debe atender de forma separada a, por ejemplo, los jefes de las agencias, miembros del gabinete, legisladores y gobernador”.

Cuestionado sobre si considera que el cargo de gobernador no está bien remunerado, Pierluisi comentó que, en su caso particular no está trabajando en esa posición por la paga, pero que para otros posibles gobernadores podría no resultar adecuada.

“Yo pienso en los demás. En mi caso yo realmente no estoy trabajando por la paga que se me da. Estoy en una etapa en mi vida en que no tengo niños pequeños. Realmente mis gastos son bien limitados. Pero pienso a futuro, que sería bueno que, si un gobernador tiene familia, tiene mayores gastos, tiene dependientes, pues a ese gobernador quizás la paga no sea la adecuada”, opinó.

En cualquier caso, el gobernador subrayó que, al momento, “yo no tengo un proyecto en mis manos. Yo meramente estoy exhortando a la Legislatura de que, si va a actuar en esto, pues que lo haga en coordinación con la oficina del gobierno que atiende asuntos de personal, OATRH, y la Junta de Supervisión (Fiscal)”.

Las expresiones del gobernador Pieluisi se produjeron luego de una conferencia de prensa en la que anunció el desembolso de $15 millones a 10 compañías proveedoras de servicios de Internet y telecomunicaciones, para que lleven a cabo proyectos de resiliencia energética, como parte de la iniciativa llamada “Smart Island”.