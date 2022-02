“Nadie está por encima de la ley”.

De esta manera, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia respondió sobre las imputaciones al desempeño de la delegada especial en el Congreso, Elizabeth Torres, de quien dijo que no está haciendo el trabajo.

Esto luego de que el secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, solicitara a la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Carmen Feliciano, que interrumpa los pagos a la funcionaria tras esta acaparar la atención pública alegando que la vacuna contra el COVID-19 magnetizara su cuerpo.

Ante la controversia, el gobernador recomendó a la Oficina de Ética Gubernamental y al Departamento de Justicia a que investiguen y evalúen las denuncias contra la delegada congresional, ya que PRFAA actuará conforme a la ley y reglamento.

“Aquí hay tres entidades con jurisdicción sobre este asunto, está PRFAA que es la entidad que le provee el salario y el reembolso de gastos, está la Oficina de Ética Gubernamental y el Departamento de Justicia”, expuso el mandatario durante su visita a Ponce para conmemorar el natalicio 118 del exgobernador Luis A. Ferré.

“Tanto la ley de Ética Gubernamental como el Código Penal prohíben que cualquier funcionario, incluyendo funcionarios electos se aprovechen indebidamente de su cargo y también prohíben, ambos, que cualquier funcionario se apropie ilegalmente de fondos públicos. Así que estas entidades están llamadas a actuar”, recalcó.

Asimismo, insistió en que sus expresiones son concluyentes y que no se trata de dar directrices a las autoridades pertinentes, sino que tienen que expresarse sobre el asunto.

“Yo lo que he dicho a nombre de PRAFAA es que PRFAA va a actuar conforme a ley y reglamento aplicables. En el caso de Ética Gubernamental y el Departamento de Justicia, sus dirigentes son los que tienen que expresarse en cuanto a esto. No es cuestión de directrices, estoy diciendo que todas las autoridades que tienen jurisdicción deben actuar”, acotó.

De otra parte, Pierluisi aclaró que la delegada Torres no está haciendo su trabajo, al menos en los pasados meses.

“Hice unas expresiones ya que salieron en los medios. O sea, aquí los justos no pueden pagar por pecadores. Aquí hay seis delegados y delegadas, cinco de ellos y ellas están haciendo el trabajo. En el caso de la delegada Elizabeth Torres hay unos planteamientos públicos generalizados de que ese no es el caso”, sostuvo.

“Y como he dicho, a base de lo que estamos viendo públicamente en los medios, en las redes, esto ya es para mí ya es obvio que por lo menos, en meses recientes o en época reciente no ha estado haciendo el trabajo”, esbozó al desmentir las imputaciones de Torres quien asegura que el mandatario no se reúne con la delegación especial.

Por otro lado, hizo un llamamiento para que PRFAA atienda el reclamo del también senador, Carmelo Ríos, y que el caso siga el debido proceso de ley.

Igualmente, adelantó que la Oficina de Ética Gubernamental podría iniciar una investigación referente a las denuncias contra la funcionaria.

“Hay una ley, hay unos reglamentos aplicables, hay un debido proceso aplicable, esto se tiene que atender debidamente. El llamado que le hice a PRFAA es que atienda la solicitud del senador Carmelo Ríos conforme a ley y reglamento. Es decir que se siga el debido proceso en el asunto. Por otro lado, a Ética y a Justicia lo que yo les digo es que en el caso de Justicia ya tiene una querella ante su consideración”, argumentó.

“En el caso de Ética… Ética en cualquier momento puede iniciar una investigación y lo hace constantemente a base de reportes periodísticos y otras cosas. Así que, yo lo que estoy diciendo, tienen que evaluar, tienen que investigar, tienen que hacer lo propio porque nadie está por encima de la ley y la ley aquí es clara”, concluyó.