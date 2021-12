Mientras la Policía de Puerto Rico investiga en Cidra la escena donde ocurrió la undécima masacre del año, el gobernador Pedro Pierluisi adjudicó a la guerra entre narcotraficantes el aumento en asesinatos en la isla y defendió el plan estratégico de la Uniformada para combatir la criminalidad.

En lo que va de año han ocurrido 587 asesinatos, 80 más que los registrados en el 2020.

“Acaba de haber una masacre, y todas las muertes son desgraciadas, pero da la casualidad y me llama la atención que dos de las personas que fallecieron en esa masacre son de los más buscados por la propia policía. Es otro incidente, a todas luces, relacionado al narcotráfico que estamos combatiendo”, dijo Pierluisi.

La undécima masacre del año ocurrió la noche del martes cuando cuatro hombres fueron ejecutados y un quinto se debate entre la vida y la muerte, tras ser tiroteados por una pandilla de sicarios frente al negocio La Lomita, en el barrio Certenejas, en Cidra. Al momento, la policía ha identifiacado a tres de los occisos, entre estos a Jonathan Oniel Ortiz Castrodad, de 27 años, quien aparentemente era el objetivo de los gatilleros. Este tenía expediente criminal por ternativa de asesinato y violación a la Ley de Armas y figuró entre los más buscados en la región de Caguas. Las otras víctimas fueron identificadas como Andrés Manuel Bonilla Rivera, de 38 años y Sebastián Figueroa Chamorro, de 28 años. Este último tenía expediente criminal por robo.

“Cada vez que hay un asesinato lo lamento tremendamente porque hay que proteger la vida de nuestro pueblo, está la policía debidamente dirigida y organizada para combatir la criminalidad. No tengo duda de eso”, expresó Pierluisi.

Defendió las gestiones realizadas en el Plan Integral de Seguridad que busca combatir el crimen desde diversas vertientes y que fue anunciado recientemente en conferencia de prensa.

“La estrategia de la policía en cuanto a atacar los asesinatos es la correcta: es identificar gatilleros y sacarlos de circulación porque en gran medida los asesinatos los están causando gatilleros, personas contratadas a esos efectos”, abundó.

Las expresiones del Primer Ejecutivo aluden a que la investigación de ingeligencia realizada por las autoridades en los últimos meses, incluyendo información obtenida tras los operativos “100 x 35″, señalan que el 80% de los crímenes ocurridos están relacionados al narcotráfico y las ejecuciones las llevan a cabo “gatilleros por encargo”.

De otra parte, el mandatario rechazó que la falta de oficiales en la Policía perjudique el ambicioso plan contra la criminalidad. Según datos en el archivo de Primera Hora para el 2013 habían cerca de 18,000 policías, pero ese número se redujo exponencialmente en los últimos años. Actualmente, en la Policía hay 10,400 efectivos activos.

“Se ponen a hablar que hubo 20,000 policías en Puerto Rico. Pero los asesinatos eran significativamente mayores que ahora. No necesariamente el número de efectivos hace la diferencia. Sí, queremos más policías pero no es como que no vamos a estar listos a menos que tengamos a 20,000 policías”, aseguró.

A modo de ejemplo, mencionó que parte del Plan Integral es seguir formando oficiales a través de la Academia de la Policía de donde se graduaron el pasado año 426 cadetes.

Asimismo, volvió a resaltar el hecho de que aún no ha llegado para su firma un proyecto que fue aprobado en la Legislatura y que baja la edad elegible para entrar a la Academia de 21 a 18 años. La promesa es que los futuros policías se gradúen con un grado asociado.

“También ayuda que ahora la paga es sustancialmente mayor, 30% mayor, a lo que era hace dos años”, agregó.