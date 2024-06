Como “un disparate” catalogó el gobernador Pedro Pierluisi las denuncias de que se han destruido documentos oficiales en centros gubernamentales después de resultar derrotado en las primarias.

“Eso es un disparate”, refutó el gobernador a Primera Hora tras participar de una conferencia de prensa en la que se anunció la inauguración de una base de tripulación de Frontier en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan.

“Eso no sé ni de dónde sale. Eso no tiene ni pies ni cabeza. No hace sentido que eso ocurra”, continuó.

Y es que, a través de las redes sociales, el expresidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, denunció en X (antes Twitter) de que se estaban triturando documentos oficiales del gobierno en el Centro Gubernamental de Minillas, en San Juan.

PUBLICIDAD

Buenos días!

Pregunto! Cuando el Gobernador indicó que todos los jefes de Agencia tenían que seguir trabajando fuertemente significaba limpiar y poner al día los archivos triturando documentos??

Ayer en el Centro Gubernamental Minillas que despacharon a todo el personal excepto… pic.twitter.com/w6MKyoNJK3 — Angel Figueroa Jaramillo (@jaramilloutier) June 5, 2024

Esto luego de que Pierluisi no avanzara como candidato a la reelección por el Partido Nuevo Progresista (PNP) de cara a los comicios generales que se celebrarán en noviembre.

“Cuando el gobernador indicó que todos los jefes de agencia tenían que seguir trabajando fuertemente significaba limpiar y poner al día los archivos triturando documentos?”, cuestionó el también el coordinador ProSol de UTIER al señalar que ayer se despachó “a todo el personal excepto el de confianza (y) dedicaron el día para poner al día los archivos y disponer de documentos que estaban ocupando mucho espacio”.

Por su parte, el mandatario recabó de que “nadie” que ha nombrado en su administración “ha sido señalado por un acto irregular, acto de corrupción”.

“Me siento orgulloso de eso y voy a velar de que todo se siga llevando conforme a la ley, al orden y, si surge cualquier irregularidad, que se investigue”, puntualizó a este medio al indicar que los jefes de agencia de su administración “han dado ejemplo de pulcritud”.