El gobernador Pedro Pierluisi aceptó su derrota por la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), una contienda en la que, preliminarmente, perdió por cerca de 30,000 votos frente a la comisionada residente, Jenniffer González.

A las 10:30 de la noche los resultados oficiales de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) colocaban a González con 128,310 (56.3%) votos versus 99,583 (43.7%) del gobernador. La ventaja de la comisionada era de 28,727 votos con el 71.8% de colegios reportados (2,166 de 3,013).

“En este momento concedo esta contienda a la comisionada residente y felicito a Jenniffer González por haber logrado su aspiración de ser la candidata oficial a la gobernación del Partido Nuevo Progresista”, expresó compungido Pierluisi al aceptar su derrota y desearle éxito a la que fue su rival en la contienda primarista para las elecciones del 5 de noviembre.

Como parte de su mensaje puntualizó que siempre ha puesto el ideal y postulado del PNP “por encima” de sus aspiraciones personales y dejó establecido que así se lo ha solicitado a los líderes de la Palma que lo respaldaron y a su equipo de trabajo en el gobierno. “Sigamos echando el resto por Puerto Rico, cumpliendo con nuestro pueblo hasta el mismo 2 de enero”, agregó en referencia a la fecha en que se debería pasar batón entre administraciones con la persona que resulté victoriosa como gobernador o gobernadora en las elecciones generales.

“Aunque me duele, y me duele mucho lo que ha ocurrido, y no lo esperaba, que nadie piense que voy a bajar la velocidad en lo que queda de este cuatrienio... a mí me eligieron por cuatro años; no por tres años y cinco meses, y yo voy a echar el resto... que Dios bendiga el Partido Nuevo Progreista y siga bendiciendo al pueblo de Puerto Rico. Gracias y buenas noches”, culminó su mensaje Pierluisi, quien abandonó la sala de prensa en su comité sin emitir otros comentarios o responder mensajes a los medios de comunicación.

A preguntas de este diario el director de campaña de Pierluisi, Edwin Mundo, dijo que el gobernador no se había comunicado con González y que, a su juicio, cualquier conversación debe ser iniciada por la ganadora de la contienda primarista de la Palma.

“Esperaría que la comisionada lo llame... siempre creo que el que gana tiene la responsabilidad”, aseveró Mundo al agregar “vamos a ver si hay apertura al diálogo” y a la unidad.

Por su parte, William Villafañe, quien se vislumbra como ganador de la contienda primarista por la candidatura a comisionado residente en Washington por el PNP, exaltó las cualidades de líder de Pierluisi, quien dijo dio “un ejemplo extraordinario” al reconocer su derrota.

Además, aseguró que los líderes de la Palma permanecerán unidos para las elecciones generales y respaldarán desde el colectivo a González, pues hay que respetar y acatar lo que se decidió en las urnas.

“Y los funcionarios electos vamos a seguir respaldando la gestión del gobernador que, como bien dijo, seguirá siendo nuestro gobernador hasta el próximo 2 de enero”, abundó Villafañe. Mientras, en días recientes el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, envió una misiva a Pierluisi, González y a los precandidatos a comisionado residente en Washington a una reunión de diálogo y trabajo con todos los alcaldes federados para trazar la ruta hacia el triunfo del PNP en las elecciones del 5 de noviembre.

El encuentro está pautado para el sábado, 15 de junio a la 1:00 p.m. en el Comité Municipal del PNP en Guaynabo, que preside el alcalde Edward O’Neill.

“Desde la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, que agrupa a 36 alcaldes y alcaldesas electos por el PNP, deseamos ser un ente de unidad y una pieza clave en este proceso una vez pasen las primarias y los electores hayan escogido a sus candidatos a la gobernación y a la comisaría residente. Nuestro Partido y nuestro ideal de la Estadidad son más grandes que cualquier candidatura individual”, indicó el también alcalde de Camuy mediante comunicación escrita.