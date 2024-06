Con una ventaja de sobre 1,200 votos a cuatro horas de haber cerrado los colegios de votación y comenzado el conteo oficial de sufragios en la contienda primarista de hoy, el licenciado Pablo Colón Santiago se proclamó ganador del ejercicio electoral convirtiéndose, de esta forma, en el candidato novoprogresista a la alcaldía de Ponce.

Colón Santiago arribó esta noche al comité municipal, ubicado en el casco urbano de la Ciudad Señorial, en compañía de su principal contendiente, el exjuez y abogado laboral Marcos Marcucci Sobrano, quien alcanzó unos 1,418 votos, con un 60.19% de los colegios escrutados.

El ingeniero Jorge “JC” Colón Nazario, en tanto, logró el favor de 562 electores, faltando de escrutar el 40% de los colegios.

PUBLICIDAD

“Lo logramos. Hoy comienza la campaña para devolverle la justicia que Ponce necesita; la esperanza perdida”, dijo Colón Santiago a los simpatizantes novoprogresistas que se reunieron en el comité municipal para celebrar la victoria.

El también presidente de la Palma en Ponce hizo un llamado a la unidad del partido en la Ciudad Señorial y dio la bienvenida a Marcucci Sobrano al equipo de trabajo que ahora se encamina a enfrentar a la alcaldesa interina Marlese Sifre en las elecciones generales de noviembre.

“Marcos, siéntete en tu casa. Nuestro corazón hoy dice que tú vas a estar aquí con nosotros a partir del día de hoy; la encomienda ahora Marcos es devolverle a Ponce el gobierno que se merece”, manifestó Colón Santiago.

La respuesta de Marcucci Sobrano no se hizo esperar y, tras aceptar la derrota, dijo que “hay una misión que hay que cumplir y me la propuse yo y ahora la tiene el licenciado: tenemos la tarea de rescatar a Ponce; traer a Ponce a lo que todos los ponceños queremos, una ciudad funcional… donde nos sintamos orgullosos. Para mí es, principalmente importante, unificar al partido. Todos sabemos que siempre que el PNP gobierna, el pueblo progresa”, subrayó el exjuez quien recibió un efusivo aplauso por parte de los simpatizantes novoprogresistas presentes en el lugar.

Sobre el posible triunfo de la precandidata novoprogresista, Jenniffer González, quien esta noche mantiene la delantera en la contienda por la candidatura a la gobernación del PNP, Colón Santiago, que en reiteradas ocasiones ha manifestado su apoyo al gobernador Pedro Pierluisi, aseguró que está “dispuesto a unirse a la gesta de la futura gobernadora de Puerto Rico para preservar la gobernación en Puerto Rico. Yo no voy a tener ninguna dificultad”.

PUBLICIDAD

Traza su plan

En un aparte con este diario, Colón Santiago expresó que encaminará una campaña de ideas y de altura. “Eso es lo que espera la gente de Ponce”, aseguró.

De la misma forma, subrayó que continuará un proceso de fiscalización contra la administración popular ponceña, “a base de la verdad de los hechos que se puedan constatar. Habrá señalamientos cuando sea necesario, y puede que sean señalamientos fuertes, pero con evidencia. Donde podamos tener prueba para establecerlo, no en falsedad ni en mentira como ellos (administración popular) en algunas instancias lo han hecho”.

De paso, señaló que la administración municipal no ha atendido los problemas prioritarios de este pueblo sureño.

“En lugar de aprovechar los fondos federales que han llegado, encausar de una vez la reconstrucción de Ponce… yo creo que no hay una ciudad afectada por todos estos fenómenos naturales, que haya sido impactada de una forma más profunda que Ponce, pero la administración no ha hecho nada… la alcaldesa no electa (Marlese Sifre), que también formó parte de esa administración, entonces viene a limpiar algunas áreas del casco de la ciudad, viene a poner faroles y a pintar puentes, pero realidad es que no se han atendido los problemas prioritarios en la ciudad”, sentenció.

Colón Santiago repasó lo que serían algunas de sus prioridades, si logra el favor del electorado en las elecciones de noviembre. Mencionó entre ellas atender las necesidades de la población de adultos mayores del municipio; hacer mejoras al casco urbano, priorizar los problemas de vivienda, de animales realengos; la falta de instalaciones deportivas adecuadas; reforzar la policía municipal y promover la actividad agrícola en el pueblo.

PUBLICIDAD

Mencionó también mejorar los centros comunales de distintos sectores y motivar la creación de estrategias para garantizar servicios de salud de calidad. Asimismo, dijo que agilizaría la otorgación de permisos para operaciones comerciales o desarrollos en el municipio y que activaría un agresivo programa de ornato en las comunidades.

“El problema de Ponce es un problema que hay que atender inmediatamente y estamos a tiempo; lo que tenemos es que tener una administración municipal efectiva. Yo pretendo hacer una reingeniería en todas las posiciones de las diferentes dependencias del municipio para ver cuáles han funcionado, cuáles deben mejorarse y otras deben quedarse”, expresó.

“La tarea de levantar a Ponce es una tarea grandísima, pero es una tarea que todavía nosotros la podemos alcanzar y la invitación mía es que, no solamente me ayuden las personas de mi partido, sino las personas de todos los partidos, de todas las creencias, de todas las ideologías porque la obra de levantar a Ponce tiene que ser una obra de todos los ponceños”, concluyó.

Colón se enfrentará en las elecciones generales de noviembre a la alcaldesa interina Sifre, quien asumió la poltrona municipal de la Ciudad Señorial tras la suspensión del incumbente popular Luis Irizarry Pabón.

El suspendido alcalde irá a juicio por, presuntamente, obligar a empleados de confianza a pagar un préstamo personal de $30,000 que tomó para su campaña política del 2020.