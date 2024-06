Poco después que cerraran los colegios a las 5:00 p.m., el alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, llegó a saludar a sus seguidores en su comité de campaña, donde desde temprano había celebración y, de acuerdo a sus cálculos, habían sido favorecidos por más del 70% de los votantes en la contienda primarista contra su retador, el representante y presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Motañez.

“Una pela es lo que viene por ahí. El chorro de agua de la lluvia del cielo va a venir acompañado con el chorro de votos la lluvia de votos respaldando la obra de campo y pueblo, porque Dorado no se detiene, Dorado continúa a toda marcha y con más fuerza”, afirmó un enérgico López Rivera, poco antes que salieran los primeros resultados parciales oficiales, que le otorgaba sobre 77% del favor de los electores.

A eso de las 7:30 p.m. López Rivera se proclamó virtual ganador, asegurando que, según los números que tenía su campaña, estaba con un margen de ventaja de unos 800 votos, “y cada vez que llegan los resultados de los colegios, vienen más abultados a mi favor”, de manera que su rival “no tiene oportunidad”.

“Lo primero que yo tengo que proclamar es que le doy la gloria y la gracia al Dios del Cielo y de la Tierra que nos ha favorecido por 36 años, y vamos a estar cuatro años más porque el pueblo también me ha favorecido por mi trabajo. No solamente el mío, porque yo lo he dicho siempre, el elegir una administración no se trata de un hombre o una mujer, es de un equipo de trabajo. Y yo tengo un equipo de trabajo que cuando hay que organizar algo festivo, son los primeros, pero cuando llega la emergencia y la necesidad que este pueblo ha experimentado, como en el huracán María y otras emergencias, que somos los primeros que nos arrojamos de corazón. Porque esto es vocación y pasión”, afirmó el alcalde.

“Yo no necesito que me paguen, por eso no cobro. Yo, me mueve la pasión y la vocación de servirle a mi pueblo. Y ahora, con más energía, con más compromiso, con más agradecimiento, a Dios y al pueblo, trabajaré incasablemente para que Dorado o se detenga, para que Dorado continúe a toda marcha y con más fuerza”, agregó, reiterando la frase que a cada mención se le unían sus seguidores a decirla también a coro con él.

Consideró que esos votos eran una clara señal de repudio a Hernández Montañez, que “había traicionado al Partido (Popular Democrático) y ha traicionado a Dorado”.

“Y esos votos (a favor de Hernández Montañez) lamentablemente son de personas que deshonestamente se prestaron para invadir las primarias del Partido Popular”, agregó López Rivera. “O sea, que la pela es más grande que esa, porque este proceso ha sido adulterado”.

Arremetió contra su rival y aseguró que ya era hora que lo sacaran del PPD, porque “a los traidores no se le pueden dar más oportunidades. A los traidores, y a la madriguera de traidores que tiene ahí, que cojan pa su madriguera, porque no los necesitamos”.

“El Partido Popular tenía que sacar ese tipo de persona que no era confiable, que le hizo daño al pueblo de Puerto Rico. No lo querían en San Juan, no lo querían en Puerto Rico, y lamentablemente vino al sitio equivocado, porque aquí en Dorado nosotros trabajamos con todo el corazón y definitivamente traidores no necesitamos”, indicó el alcalde en referencia a su retador. “En términos de considerarlo como una posibilidad o una alternativa, el pueblo le mandó un mensaje, no más ‘Taxtito’, no más traición, no más impuestos. El pueblo se cansó”.

“Ya él (Hernández Montañez) es cosa del pasado. Sencillamente vamos a seguir para alante, desarrollando la visión de Dorado 2035, haciendo más de 100 proyectos, para que Dorado vaya a un nivel más alto del que todo el mundo ya reconoce”, afirmó.

López Rivera aprovechó para resaltar las fallas en el proceso de votación, y lo prologando que resultó el mismo, y exhortó a los partidos y la Comisión Estatal de Elecciones a “reenfocarse en esto, porque de verdad fue bien tedioso para los ciudadanos. Esto no puede pasar en las elecciones, no porque favorezca a unos o favorezca a otros, es que, en parte, es inhumano lo que el pueblo tuvo que pasar”.