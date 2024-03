El gobernador Pedro Pierluisi no vislumbra la probabilidad de apagones a partir del wikén, aun cuando la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) activó un plan de contingencia para prevenir suspensiones selectivas iniciando el sábado, día que vence el plazo para que la corporación pública adquiera los 17 generadores eléctricos instalados en las centrales de San Juan y Palo Seco.

La adquisición formal no se ha hecho porque, al menos hasta este jueves, el gobierno de Puerto Rico y New Fortress Energy (NFE) no habían establecido los términos del traspaso de las unidades, según publicó El Nuevo Día. Además, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) debe aprobar el proceso.

Cabe señalar que NFE son los dueños de los generadores en discusión y esta empresa, a su vez matriz de Genera PR, es operadora de la flota generatriz de la AEE, que es el suplidor del gas natural que se utiliza desde el verano pasado para evitar las criticadas interrupciones de servicio de luz que se suscitaron en la isla, en particular, por las olas de calor que se experimentaron.

“Entiendo que ya se culminó el proceso de negociación para la adquisición de los generadores e igualmente para la compra del combustible necesario para operar los generadores. Ahora el asunto está ante la consideración de la Junta de Supervisión Fiscal. Esperamos que no debe haber escollo u objeción porque se ha mantenido a la Junta informada durante todo este proceso. Así que todo esto está a punto ya de finiquitar”, sostuvo el mandatario.

¿No van a haber apagones?, se le cuestionó a Pierluisi.

“Nosotros estamos monitoreando el sistema y de todas maneras mi expectativa es que no íbamos a tener apagones, aunque los generadores en estos próximos días no estuvieran disponibles”, respondió.

El primer ejecutivo dijo que su seguridad estriba en que se sabe exactamente cuál es la demanda y la capacidad generatriz al momento. Además, sostuvo que para la próxima semana habrá “mucha más capacidad disponible” cuando se añadan 400 megavatios (MW) de generación al sistema a través de la unidad 6 de Costa Sur.

Se le preguntó al gobernador por qué razón el proceso se retrasó, asumiendo el riesgo que supone no tener las 17 unidades de generadores temporeras.

“Esto es un asunto bien complejo. Es más, aquí intervino FEMA (Agencia Federal de Manejo de Emergencias), ha intervenido la secretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos (Jennifer Granholm) y, de igual manera, las entidades (involucradas) como la Autoridad para las Alianzas Público Privadas o New Fortress, que es la dueña de los generadores y provee el combustible... o sea, es que esto es un asunto bien complejo y sé que el gobierno federal está muy complacido con todo lo que hemos hecho a nivel local en tan poco tiempo”, dijo Pierluisi al rememorar que fue hace apenas dos meses cuando FEMA aportó los fondos sin afectar los dineros asignados para la reconstrucción del sistema eléctrico.

Entonces, reiteró nuevamente la fe que tiene en que no ocurrirán apagones. O, al menos, por el momento.

“Me siento confiado de que no va a haber problemas. Como dije, la posibilidad de apagones realmente no se veía venir en estos próximos días. Claro, sabemos que cuando llegue la etapa pico de la demanda y el calor... la etapa del calor es otro cantar. Por eso es que queremos tener esos generadores disponibles porque nos proveen un resguardo, una reserva adicional que es más necesario”, subrayó.

“No nos adelantemos a los eventos”

Nuevamente se le volvió a preguntar al gobernador sobre la posibilidad de un potencial aumento a la tarifa eléctrica como parte del Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (PDA-AEE).

Pierluisi reiteró, como en las pasadas semanas, que es la jueza federal Taylor Swain la que debe aprobar el Plan y que la confianza del gobierno es que no se afecte el criterio en ley que tiene el Negociado de Energía para establecer las tarifas que pagan los consumidores del servicio eléctrico.

“No nos adelantemos a los eventos. Esto se está litigando en el tribunal. La jueza Taylor Swain tiene la última palabra y ahí hay de todo... hay peritos diciendo que la demanda va a subir, otros dicen que la demanda va a bajar, entran las teorías económicas, es bien complejo el asunto. Pero lo que yo sí tengo que decir es que es un recorte de 75% de la deuda y esas son palabras mayores”, indicó.

Recordó que hace unos años la discusión de un ajuste a la deuda de la corporación se centraba en un 15% correspondiente a la deuda, de bonos emitidos por la AEE.

“Nadie quiere aumentos en la luz, sean comerciantes o sean residentes. Eso yo lo sé. Pero, por otro lado, hay que ir atendiendo los asuntos uno a uno. Tenemos una deuda enorme en la autoridad que por más de siete años no se ha pagado un centavo y llega el momento en que en un proceso de quiebra llega a su fin. Y lo que se está viendo en este proceso de quiebra hasta el momento es que es muy probable que tengamos ese recorte de 75% de esa deuda. Eso hay que celebrarlo porque imagínense la consecuencia de que se tenga que enfrentar toda esa deuda. Sería terrible. Ahí sí que tendríamos unos aumentos, sin duda alguna, aumentos tarifarios de todo tipo. Pero si la deuda es bien baja, pues la posibilidad de ese aumento es menor”, expresó Pierluisi.