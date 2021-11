“Todos que estén bien claros: yo no me someto a chantajes, no me someto a extorsiones, no me someto a ese tipo de negociación”.

Con evidente molestia e incomodidad reaccionó el gobernador Pedro Pierluisi a cualquier insinuación de que la confirmación de Eliezer Ramos Parés como secretario del Departamento de Educación (DE) esté condicionada a que Héctor Joaquín Sánchez salga del puesto de subsecretario asociado de la agencia. Antes de ser nombrado en Educación, en enero de 2021, Sánchez se desempeñó como excomisionado electoral del Partido Nuevo Progresista.

“Eso jamás ha sido tema de conversación conmigo y sería una falta de respeto que cualquiera tenga ese tipo de conversación conmigo. Los nombramientos se deben evaluar a base de los méritos de las personas y no sobre otras consideraciones”, expresó el primer ejecutivo tras concluir su participación en la reapertura del Foxwood Casino ubicado en el Fairmont San Juan Hotel.

Insistió en que el puesto de subsecretario no está sujeto al consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico y reafirmó que es una posición que queda discreción “total” de la Rama Ejecutiva.

“Ahí tienen que tener absolutamente manos afueras”, dijo Pierluisi.

Se le inquirió saber si ha solicitado que Sánchez se mantenga en su puesto.

“Pero es que no entiendo... él tiene un puesto en ese departamento y tiene ese puesto y goza de la confianza del secretario actual... como resultado de eso también goza de la confianza de este servidor y nadie debe estar reclamando que entonces uno tiene que sacar a una persona para nombrar a otra”, respondió.

Hace unos meses el gobernador se vio en una encrucijada parecida luego que se condicionaran los nombramientos de Manuel Torres Nieves como Contralor de Puerto Rico y el de Larry Seilhamer como secretario de Estado, si no se atendían -por petición del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández- la entrada en vigor del contrato de LUMA Energy y unas enmiendas al Código Electoral. Ninguno fue confirmado.

Con este escenario se le insistió al gobernador si caería en la presión de que Sánchez fuera removido de su puesto en el DE.

“En mi libro, y todos que estén bien claros, yo no me someto a chantajes, no me someto a extorsiones, no me someto a ese tipo de negociación. Es más pienso que es una falta de ética de cualquiera que se atreva ni tan siquiera insinuar que yo tengo que estar afectando una vida por otra... afectándole el futuro a una persona por asuntos que no tienen nada que ver con su trasfondo personal. Orden en la casa y respeto”, indicó.

Expresó que Ramos Parés fue confirmado como secretario interino anteriormente sin mayores objeciones y para ese tiempo estaba Sánchez.

“En esa ocasión no fue impedimento ni nadie se puso a atar una cosa con la otra... él (Ramos Parés) ha gozado de esa confirmación hasta el día de ayer... y en el día de hoy por su desempoeño como secretario interino he decidido designarlo en propiedad y espero que por esas razones y otras el Senado lo confirme”, señaló.

Precisamente, el anuncio lo realizó este miércoles en un comunicado en el que informó también sobre varias renominaciones de nombramientos que no fueron atendidos por el Senado y la Cámara de Representantes en la sesión ordinaria que culminó ayer.

Sobre Ramos Parés, el ejecutivo dijo que “ha cumplido a cabalidad con la encomienda que le di de dirigir el Departamento de forma interina. Supervisó debidamente el verano educativo, se ocupó de que tuviéramos un reinicio escolar sin mayores contratiempos a pesar de la pandemia y actualmente la inmensa mayoría de los estudiantes de nuestras escuelas públicas están recibiendo su educación de forma presencial”.