El gobernador Pedro Pierluisi busca reducir el Impuesto de Venta y Uso (IVU) en la Isla, según afirmó este martes durante la convención de la Asociación de Restaurantes (ASORE).

Además, adelantó que acogería la iniciativa del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para que el salario mínimo aumente a de $7.25 a $15 la hora.

Estos planteamientos económicos los hizo durante una presentación realizada en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló, en Miramar.

Del IVU, habló para hacerles constar a los dueños de restaurante su posición ante el reiterado pedido de que este impuesto se elimine a los alimentos preparados.

“Les admito, en el tema del IVU, que a mí me encantaría eliminar el IVU para los alimentos preparados, como su presidente (José Vázquez) solicitó recientemente. Pero, tengo que ser realista ante la situación fiscal que enfrentamos. No quiero prometer lo que no puedo cumplir. La realidad es que mi preferencia sería que se reduzca el IVU completamente, en todo Puerto Rico. Estar pagando 11(.5)% de IVU, en ningún sitio de Estados Unidos se paga un sales tax o un IVU de esa naturaleza. Así que yo haceso es que quiero encaminarnos, pero tengo que trabajarlo junto a la Junta de Supervisión Fiscal. Tenemos que acabar de salir de esa quiebra, que acabe de haber ya un acuerdo de restructuración o un plan de restructuración de la deuda para que, entonces, dejemos eso atrás, tomemos control de la situación fiscal de la Isla y entonces podamos calibrar. Parte del IVU está pignorado por la deuda, específicamente, por COFINA, los bonos de COFINA ya reestructurado. Así que parte del IVU va a continuar, lo vamos a tener por 20 a 30 años. Pero, parte no lo está. Y, ahí es que yo voy a ver hasta qué punto podemos tener flexibilidad en el futuro”, indicó.

En un aparte con la prensa, Pierluisi recalcó que esa baja en el IVU no será este año.

“No es nada que viene en el futuro inmediato”, recalcó, al explicar que él lo que expuso fue su “ideal”.

“Yo no veo ahora mismo un ambiente en la Junta para una nueva reducción del IVU... Eso no quiere decir que en el futuro no se pueda lograr”, afirmó.

En lo que Pierluisi espera ayudar a los restaurantes es en abogar en el gobierno federal por que la tarjeta del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) se pueda utilizar en restaurantes.

“Sería solo para parte de la población, envejecientes, personas con incapacidades”, explicó.

En cuanto al aumento del salario mínimo, indicó que, junto a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, cabildeará para que ese aumento a $15 la hora llegue acompañado de incentivos para los comerciantes.

“Nadie me pida que no aplique en Puerto Rico”, les advirtió a los comerciantes.

Explicó que no aplicar un aumento de salario mínimo a la Isla llevaría a que “medio mundo se va a montar en la guagua aérea”.

Por otro lado, el gobernador anunció que el Departamento de Hacienda y el Departamento de Desarrollo Económico analizan conceder un nuevo incentivo a los comercios en general que no pudieron beneficiarse de las ayudas económicas concedidas por el gobierno federal para el pago de nómina.

Lo único que especificó de esta propuesta es que se daría con sobrantes de los fondos de la ley CARES, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos para atender la crisis económica creada por el coronavirus.