El gobernador Pedro Pierluisi reaccionó este lunes diciendo que el “no ha lugar” a la petición de Gabriel Sicardó para que se encontrara en desacato al Partido Nuevo Progresista (PNP) por no permitirle correr en una elección especial por la alcaldía de Cataño, es una determinación de “idoneidad” de una candidatura que de todos modos le corresponde al directorio de la colectividad y no a los tribunales.

“Había múltiples razones por las cuales el directorio entendió que su candidatura no es idónea, que es lesiva a los mejores intereses del partido y, por ende, que no vamos a calificarlo. Me parece que le corresponde al directorio del partido determinar la idoneidad de una candidatura bajo la insignia de la Palma, no a los tribunales”, expresó Pierluisi quien es también el presidente del PNP.

Las expresiones surgieron luego que la jueza Rebecca de León determinara falta de jurisdicción del tribunal en la petición de Sicardó, por entender que las razones de descalificiación fueron fundamentadas por el PNP. “El 18 de diciembre de 2021, el PNP le notificó una misiva con las razones que sostienen su descalificación como candidato a alcalde de Cataño, por tanto, se declara no ha lugar a la solicitud de desacato”, dictó la jueza.

“El tribunal pidió que le diéramos las razones específicas, mayor detalle en cuanto a porqué el directorio no le dio paso a la candidatura de Gabriel Sicardó y fuimos bien específicos. La comunicación que le enviamos habla por sí sola. Había múltiples razones por las cuales el directorio entendió que su candidatura no era idónea, que es lesiva a los mejores intereses del Partido, por ende, que no vamos a calificarlo”, subrayó el Primer Ejecutivo.

Tras la descalificación de Sicardó, Julio Alicea juramentó como nuevo alcalde de Cataño el pasado sábado.