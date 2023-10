El gobernador Pedro Pierluisi reconoció este martes la incomodidad que siente el pueblo ante el aumento en apagones que se ha registrado en los pasados días, en medio de un incremento en la tarifa del servicio de energía eléctrica.

“Cada vez que hay una interrupción eso incomoda muchísimo. Otra vez, venimos de un pasado terrible”, señaló el primer ejecutivo, tras haber participado de la inauguración de la nueva sede de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), del Departamento de la Familia, en el Mercantil Plaza en Hato Rey.

No obstante, aludió a que la solución no es la cancelación del contrato de LUMA Energy, empresa a cargo de la transmisión y distribución de energía.

“Tú tienes un contrato a 15 años con LUMA. Es un contrato del gobierno debidamente aprobado. Lo que hay que hacer es fiscalizar a LUMA para que cumpla con el contrato. Y lo que el Negociado de Energía tiene que seguir haciendo es fiscalizar, no solo a LUMA, sino a Genera, (a cargo de la generación de energía). Pero, hablar de eso (de cancelar el contrato) es politiquería al extremo. Si cancelas ese contrato, lo que vas a tener es un caos total. Ya prácticamente no existe la Autoridad de Energía Eléctrica como la teníamos en el pasado y no queremos recordar ese pasado. Ya esto no es cuestión de decir cancela, apaga la luz, sigue andando y búscate a otro. Eso no funciona así. Decir eso es absurdo y pura politiquería”, opinó.

De paso, el gobernador achacó a la “ola de calor” que ha afectado el país y las averías surgidas en las plantas de generación de energía al aumento en apagones que se ha registrado en los pasados días.

Recordó que las plantas de generación y el sistema de transmisión de energía no están en condiciones óptimas todavía, pese a que han comenzado los proyectos de reconstrucción tras el paso del huracán María.

A modo de ejemplo, Pierluisi expuso que “nuestras plantas (de generación) son viejas, anticuadas, contaminantes. Eso no se cambia ni se mejora de un día para otro”.

Mientras, expuso que “sabemos que es una red (eléctrica) que ha tenido problemas por décadas”, por l que pueden ocurrir fallas. Aun así, alegó que LUMA Energy ha reducido en un 35% los apagones.

Al hacer un diagnóstico de los males que enfrenta el sistema eléctrico del país, Pierluisi apostó al cambio del sistema actual, que depende del combustible, a la energía renovable.

“De cara al futuro, para evitar esos aumentos, la clave es salir del petróleo y pasar a energía renovable, principalmente a energía solar. Por eso, yo celebro esas fincas solares que vienen, eso es clave. Y también celebro todas instalaciones de placas solares con baterías que seguimos teniendo de mes en mes. Son como 3,500 sistemas solares que se están interconectando con la red de mes a mes. Y eso es positivo, porque todas esas residencias o comercios están reduciendo su costo eléctrico y también están reduciendo su dependencia en la red eléctrica y la generación eléctrica que tenemos, que ambas dejan mucho que desear”, sentenció.