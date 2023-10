A menos de 20 días de que concluya la presente sesión ordinaria, el gobernador Pedro Pierluisi envió al Senado para consejo y consentimiento un paquete de 72 nombramientos, varios de ellos a la judicatura.

Entre los nominados figuran el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer y la exprocuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo, ambos para ocupar plazas de jueces en el Tribunal de Apelaciones.

Rosado Colomer llegó a la CEE el 7 de septiembre del 2020 y se mantuvo en el puesto hasta su renuncia, el pasado 3 de julio.

Boria Vizcarrondo, por su parte, estuvo al frente la oficina de la Procuradora de las Mujeres desde julio de 2018 hasta su renuncia, en agosto del 2022.

“Como yo lo he dicho anteriormente, entiendo que (Rosado Colomer) tiene los quilates para estar en el Tribunal Apelativo y por eso lo designé”, expresó el gobernador, quien subrayó que las controversias surgidas en la Legislatura respecto a las funciones de Rosado Colomer como expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones no deben ser relevantes al analizar la posibilidad de que sea nombrado al foro apelativo.

“Ahora es meramente evaluar su expediente como juez y yo estoy confiado que si se hace eso, merece el ascenso al Apelativo”.

En cuanto a la designación de la exprocuradora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, Pierluisi fue enfático en que se trata de una “mujer profesional, abogada de muchísimos años de experiencia” y que debe ser evaluada por sus méritos. “Yo pienso que da el grado”, acotó el gobernador.

Para otra de las plazas vacantes en el Apelativo, Pierluisi nominó a José Ignacio Campos, exsecretario del Tribunal Supremo y para una plaza como jueza superior nombró a la asesora legal del Departamento de Seguridad Pública, Estrella Mar Vega Soto.

El Gobernador también sometió el nombramiento de la abogada Joan Hernández para el cargo de fiscal auxiliar 1. Hernández es la actual oficial de Prensa del Departamento de Justicia y nominó en ascenso, como fiscal IV, a la jefa de los fiscales, Jessika Correa.

Asimismo, Pierluisi defendió los nombramientos de personas que pudieran no estar afiliadas al Partido Nuevo Progresista (PNP), como es el caso de Annette Marie Prats Palern, aparente pariente de Roberto Prats, figura destacada en el Partido Popular Democrático (PPD).

“Si evalúan las designaciones que yo he hecho, de principio a fin, van a ver que hay personas de diferentes ideologías. Esto no es nuevo. Cuando yo dije que se coordinó, es que se alertó al equipo del presidente del Senado que yo estaría haciendo estos nombramientos. Se le proveyó la información de las personas que estarían siendo nombradas”, manifestó Pierluisi.

“En ocasiones, el presidente del Senado y su equipo han hecho recomendaciones, como otros legisaldores y legisladoras”, agregó el Primer Ejecutivo.

¿Y las incluyó en estos nombramientos”, le cuestionó la prensa.

“Bueno, algunos de los nominados no están identificados con el partido en el cual yo milito, pero eso no debe ser obstáculo porque estamos hablando de la Judicatura y no debe haber espacio para política partidista”, respondió.

El miércoles el gobernador nominó a 33 personas para fiscales y a otras 36 para jueces.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago dijo por su parte, en declaraciones escritas, que aquellos nominados que cumplan con la entrega de requisitos de la Comisión de Nombramientos del cuerpo legislativo se atenderán con celeridad.

“El Gobernador envió 72 nombramientos, quienes tienen que cumplir con toda la documentación. Los que cumplan con los requisitos serán atendidos con celeridad y responsabilidad antes del 14 de noviembre día en que finaliza la presente sesión”, reaccionó Dalmau Santiago.

La presente sesión ordinaria, segunda del año, culmina a mediados del próximo mes de noviembre. El 9 de noviembre es el último día para la aprobación de medidas y el 14 de noviembre, es último día para llegar a acuerdos en comités de conferencias.