Tras la declaración de estado de emergencia a causa de la sequía, la gobernadora Jenniffer González Colón solicitó poder acceder a $127 millones en fondos federales para proyectos de infraestructura de agua.

Según informó este sábado, la medida incluyó enviarle una carta el pasado jueves a la Junta de Supervisión Fiscal para poder acceder $61,834,929 del Fondo Rotatorio Estatal de Agua Limpia (Clean Water State Revolving Fund).

Otros $65,190,840 provienen del Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable (Drinking Water State Revolving Fund).

Los detalles los dio a conocer en una publicación en Facebook, en la que precisó sus acciones ante la sequía que afecta a Puerto Rico.

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“Ante la sequía que afecta la isla, además de emitir ayer dos órdenes ejecutivas donde declaro Estado de Emergencia respecto al uso del agua, establecemos medidas para la conservación y administración de los recursos hídrico, activamos la Guardia Nacional para proveer asistencia, entre otras iniciativas solicitamos acceso a $127 millones en fondos”.

De inmediato, la gobernadora no precisó en qué se usarán los fondos.

Sólo dio a conocer los detalles de los $61,834,929 que le reclamó a la Junta de Supervisión Fiscal, al publicar la misiva. Se indicó que el dinero se usará para promover proyectos críticos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

La misiva, sin embargo, no enumera los proyectos en los que se usarían los fondos. Sólo se da cuenta de que para usar los fondos, concedidos por la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) se requiere la aprobación del ente fiscal.