“Inaceptable”, así catalogó la gobernadora Wanda Vázquez Garced el colapso en el sistema de información del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos en momentos en que la agencia está bajo fuego por su pobre desempeño en asegurar la entrega de incentivos a personas que han quedado desempleadas en medio de la pandemia del Covid-19.

Y es que la agencia sufrió la caída de su página cibernética el pasado martes, día en el que inició el proceso para que los cuentapropistas o aquellos que sus patronos no pagaban el seguro por desempleo pudieran solicitar ayuda monetaria. La empresa Evertec se responsabilizó de lo sucedido.

Las expresiones de la mandataria del País surgieron tras realizar una visita sorpresa a la sede del Departamento en Hato Rey.

“Tuvimos la oportunidad de palpar que es un sistema arcaico, un sistema que llevaba años de años sin ningún mantenimiento, sin ningún tipo de actualización, así que hemos venido con la CIO [Chief Information Officer] del gobierno, le hemos dado instrucciones de que no importa los recursos, no importa lo que haya que hacer, vaya al contratista para que se haga todo lo que haya que hacer para que la gente pueda empezar a recibir [el dinero]. Es importante, en todos los estados los CIO tienen un problema, tienen un sistema que no puede aguantar la cantidad de volumen, pero en Puerto Rico es inaceptable”, sostuvo al salir de la agencia, según un video publicado por Noticentro.

Tras la visita en las instalaciones, que duró unos 40 minutos, la primera ejecutiva aseguró que el sistema ya estaba funcionando.

“Está enviando los cheques de los $600. Vamos a fortalecer el sistema, son las instrucciones que le di a la CIO, para que vaya al contratista, se fortalezca, para que todos los cuentapropistas puedan entrar y dar su solicitud”, manifestó.

Sin embargo, Vázquez Garced se negó a contestar si la secretaria del Trabajo, Briseida Torres, todavía cuenta con su confianza. En los pasados días, legisladores de ambos partidos han solicitado la renuncia de la funcionaria.

“Venimos a supervisar qué es lo que está ocurriendo con las solicitudes, el sistema. Queremos asegurarnos nosotros mismos, personalmente, de cuál es la situación aquí y si hay la necesidad de mayores recursos, de tecnología, que nosotros lo podamos resolver”, dijo la gobernadora al llegar a las oficinas centrales.

Asimismo, desde su cuenta oficial en la red social Twitter, la primera mandataria se quejó de los problemas con el envío de los beneficios de desempleo.

“Sé que los compañeros del @DTRHPR están trabajando incansablemente para enviar los beneficios del desempleo al pueblo que lo necesita pero es inaceptable las situaciones que han ocurrido con los sistemas tecnológicos, eso tiene que resolverse”, dijo en un tuit.