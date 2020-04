La empresa Evertec se responsabilizó en la tarde de este martes del colapso que sufrió la página cibernética del Departamento del Trabajo para tramitar las ayudas por desempleo a los trabajadores por cuenta propia o a aquellos que sus patronos no pagaban el seguro por desempleo.

De paso, se informó que en lo poco en que la plataforma para solicitar la ayuda federal denominada Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) funcionó, unas 1,600 personas lograron someter su solicitud.

Estos detalles salieron a relucir durante una extensa conferencia de prensa que realizó el gobierno en la sede del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) para actualizar la respuesta que se le ha dado a la emergencia de salud pública causada por el coronavirus.

El vicepresidente ejecutivo de la empresa Evertec, Carlos Ramírez, fue quien aceptó que fallaron en la página que diseñaron en dos semanas y pusieron a funcionar para que las personas afectadas por la emergencia provocada por el coronavirus solicitaran desde hoy mismo el PUA.

“Por muchos años Evertec tiene un contrato con el Departamento (del Trabajo) para ayudarlos en la parte de programación del sistema de desempleo de Puerto Rico. Al surgir el programa de PUA, eso es un programa nuevo, se continúa ese grupo de trabajo, también se incluye para diseñar una nueva página y subirla. Esa fue la que subió hoy. Ciertamente, si hubiéramos hecho el trabajo perfecto no hubiera habido problema. Ciertamente, hubo una falla del lado o mío o de la nube (que se utiliza para el almacenamiento de datos) que estoy utilizando, que es la nube de Microsoft. Se está buscando la solución y se resolverá prontamente. Ciertamente, hubo una falla nuestra, no es del Departamento. Lo que falló esta mañana es un programa técnico de programación que está en nuestra cancha, no está en la cancha del Departamento”, estipuló.

En esencia, se explicó que el sistema no estaba preparado para recibir un alto volumen de solicitudes, como era previsto ante el aumento de personas sin trabajo que se ha registrado ante la detención de las actividades económicas que se ha impulsado para detener la propagación del coronavirus.

Ante insistencia de la prensa sobre el grado de responsabilidad que también tenía el Departamento del Trabajo, la secretaria Briseida Torres afirmó que “claro que sabíamos que íbamos a recibir miles (de solicitudes). Esas conversaciones las tuvimos con el proveedor privado, porque necesitábamos tener certeza de que ese programa nuevo iba a ser lo suficientemente sólido para recibir estas solicitudes. Claro que lo hablamos y entendíamos y nos habían certificado de que sí, no había un problema en recibir ese cúmulo. La realidad que este tipo de error puede ocurrir. No era nuestro deseo. ¡Claro que queríamos que todo funcionara! Hoy a las 7:00 a.m. cuando eso salió, salió bien. Más de 1,000 personas pudieron accesar a la solicitud y llenar la misma”.

Parte del problema explicado por Ramírez es que tuvieron dos semanas para diseñar y hacerle pruebas de la página cibernética para ponerla en función. En parte, porque el Departamento del Trabajo recibió el pasado 6 de abril las guías federales para poder conceder el PUA.

“Esta página se programó en menos de dos semanas, trabajando 24 horas”, sentenció.

El secretario de Estado, Elmer Román, interrumpió en un momento dado para establecer que este tipo de páginas se tardan mucho más de dos semanas en estar listas.

La parte más trascendental, sin embargo, fue la que no tuvo respuesta. ¿Cuándo estará el sistema activado para recibir más solicitudes?

Tanto Ramírez como la secretaria del Trabajo no supieron estipular en qué momento la página cibernética estará en funciones para que las personas que cumplan con los requisitos de PUA puedan reclamar el desempleo. Aludieron a que buscan que sea lo antes posible.

Por el momento, quienes interesen solicitar pueden comenzar su reclamación a través del correo electrónico [email protected]. Torres comentó que próximamente anunciarían otras alternativas

Por otro lado, la titular respondió con un “definitivamente” a la pregunta de si estaba satisfecha con la respuesta que ha impulsado desde su agencia para atender la emergencia causada por el coronavirus.

“Sin embargo, siempre hay lugar para mejorar y trabajamos día a día para ser mejores y para dar un mejor servicio a nuestra ciudadanía. Estamos dando el todo por el todo, buscando las opciones viables y adecuadas para nuestro pueblo”, sentenció.