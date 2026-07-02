La gobernadora Jenniffer González Colón anunció este jueves que concedió a todos los empleados públicos los días 3 y 24 de julio como libres.

Según informó la mandataria mediante un escueto comunicado de prensa, ambas fechas serán otorgadas sin cargo a vacaciones ni a ninguna otra licencia.

Mañana, 3 de julio, ha sido cedido como parte del preámbulo de la conmemoración de la Independencia de Estados Unidos, que se celebra el 4 de julio, fecha en la que la nación estadounidense recuerda su declaración de independencia. En este 2026 se cumplen 250 años del histórico acontecimiento. Mientras, el 24 de julio ha sido cedido como preámbulo a la conmemoración del Día de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que se celebra el 25 de julio. Este año, ambos feriados coinciden con un sábado.

Relacionadas Empleados públicos tendrán libre la Semana Santa

Desde su juramentación como gobernadora el 2 de enero de 2025, la administración de Jenniffer González Colón ha concedido días libres a los empleados públicos en varias ocasiones, particularmente durante la Semana Santa. En las dos celebraciones de Semana Santa que ha encabezado desde La Fortaleza, la mandataria otorgó libre la semana completa a los empleados públicos.