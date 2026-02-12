La controvertible medida que establece que un asesinato se puede cometer contra un concebido en cualquier etapa de gestación ya es ley.

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció que firmó en la noche del miércoles el Proyecto del Senado 923, el cual añade el artículo 93 al Código Penal, en el cual establece que en la definición de asesinato se considerará como humano “al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno”.

La medida fue criticada por feministas por considerar que encaminaría la prohibición del aborto en Puerto Rico.

La propuesta legislativa la envió a la Legislatura el pasado 12 de enero. Aunque la primera ejecutiva alegó que la retiraría, se retractó. La Legislatura avaló el cambio y anoche se convirtió en la Ley 18-2026.

Según se explicó en comunicado de prensa, la nueva ley enmienda el Artículo 92 del Código Penal con el propósito expreso de complementar la Ley 166-2025, conocida como la Ley Keyshla Madlane la cual, entre otras cosas, tipifica como asesinato en primer grado cuando se da muerte a propósito y con conocimiento a una mujer embarazada, resultando, además, en la muerte del concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno.

“La legislación tiene el propósito de mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales reconociendo al concebido no nacido como ser humano”, se informó.