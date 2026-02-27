Un alivio para el pago de depósitos de conexión del agua potable estará disponible, luego de la que la gobernadora Jenniffer González Colón convirtiera en ley un proyecto cameral.

Además, la gobernadora firmó otras medidas, una de las cuales nombra una carretera de Toa Alta con el nombre de la pastora Wanda Rolón. La información la proveyó en un comunicado de prensa.

Según destacó, la medida que da el alivio a la conexión del agua potable fue el Proyecto de la Cámara 301. Su título es “Ley de Alivio en el Pago del Depósito para las Acometidas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados” (AAA).

PUBLICIDAD

Aludió a que esta es una medida de alto impacto social dirigida a facilitar el acceso a los servicios básicos de agua potable y alcantarillado sanitario para nuevos clientes residenciales.

Actualmente, cuando una persona solicita a la AAA la instalación de una conexión, esto implica que no existe infraestructura disponible para brindar el servicio en la propiedad solicitada. Como parte del proceso, la Autoridad requiere un pago inicial de $1,000 por solicitud, conforme a la estructura tarifaria vigente, con el cual se inicia un estudio de factibilidad para determinar la existencia de infraestructura y el punto de conexión correspondiente.

De no existir infraestructura, la solicitud es rechazada y el pago inicial es devuelto al solicitante. Si la solicitud es aprobada, el solicitante debe completar el pago del balance y someter la documentación necesaria para que la Autoridad proceda con la instalación.

La nueva ley, de la autoría del representante Axel “Chino” Roque, ayudará a los nuevos clientes residenciales de la AAA. No es que se elimina el depósito ni modifica los requisitos técnicos del proceso, sino que introduce mayor flexibilidad al permitir que el pago pueda realizarse en plazos diferidos de hasta seis meses, reduciendo el impacto económico inmediato sobre las familias.

La mandataria destacó que la firma de la medida responde a la necesidad de aliviar la carga económica inicial que enfrentan las familias al momento de solicitar servicios esenciales.

“Esta medida tiene un claro fin social que es facilitar que más ciudadanos puedan conectarse a servicios básicos sin que el pago inicial represente una barrera insuperable. Estamos hablando de acceso a agua potable y saneamiento, servicios fundamentales para la calidad de vida y la estabilidad residencial”, expresó la gobernadora.

PUBLICIDAD

Añadió que “la política pública de esta administración es clara, promover el acceso equitativo a los servicios esenciales, sin desatender la responsabilidad fiscal de nuestras corporaciones públicas. Esta ley logra ese balance al permitir pagos en plazos sin reducir el depósito requerido ni alterar los procesos técnicos de la AAA”.

Por otro lado, González Colón firmó la Resolución Conjunta del Senado 97, que ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas designar la carretera PR-861, desde el kilómetro 0.0 al 4.7 en el municipio de Toa Alta, con el nombre de la “pastora Wanda Rolón”, en reconocimiento a su destacada labor pastoral, filantrópica y comunitaria tanto en Puerto Rico como en el extranjero.

La medida que ahora se convierte en la Resolución Conjunta 13-2026, es de la autoría del senador Ángel Toledo López y de la coautoría de los senadores Carmelo Ríos, Brenda Pérez, Luis D. Colón, Héctor J. Sánchez, Rafael Santos, Jeison Rosa, Wilmer Reyes y Migdalia Padilla.

“Con esta medida honramos la trayectoria de servicio y el impacto social que ha tenido en nuestras comunidades, reconociendo su compromiso con las causas comunitarias y el bienestar de miles de familias en Puerto Rico”, expresó la gobernadora.