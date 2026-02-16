El alcalde de la ciudad capital, Miguel Romero Lugo, expresó en sus redes sociales su preocupación ante la falta de agua que continúa afectando a diversas comunidades de San Juan. Esto, luego de que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) anunciara la culminación de los trabajos de reparación en la represa Carraízo y el inicio del restablecimiento progresivo del servicio. Mientras, residentes siguen reportando interrupciones prolongadas y servicio intermitente.

“Podemos entender una emergencia natural o una rotura inesperada. Eso ocurre. Lo que no es aceptable es que, luego de anunciarse la reparación de la bomba de Carraízo, comunidades como Llorens Torres, Playita, Santa Teresita, Ocean Park y áreas cercanas sigan sin una gota de agua o con servicio intermitente”, expresó Romero Lugo en sus redes sociales.

El ejecutivo municipal indicó que, aunque se informó sobre el proceso de recuperación del sistema, la realidad en las comunidades refleja una situación distinta que ha generado incertidumbre entre familias y comerciantes de la ciudad capital.

“Antes, dentro de la crisis, había información clara y respuestas responsables. Actualmente lo que hay es incertidumbre; la región metro de la AAA está manga por hombro y el presidente de la Autoridad todavía no designa a nadie con capacidad para administrarla. Hoy la explicación oficial de por qué no hay agua luego de la reparación es el “alto consumo”. Pero el problema ya existía antes de la reparación… y continúa después”, añadió Romero Lugo.

El alcalde hizo un llamado a la AAA a asumir la responsabilidad que exige el momento y a mantener informadas a las comunidades con datos precisos sobre el estado del sistema y el tiempo estimado para la estabilización total del servicio.

El Municipio informó que, como parte de las acciones realizadas para atender la emergencia, desde el 2 de febrero hasta el día de ayer se han registrado 3,135 casos relacionados a la distribución de agua, con un total de 2,833,033 galones suplidos a apartamentos, barriadas, centros comunitarios, condominios, edificios comerciales y educativos, égidas, iglesias, residenciales, restaurantes y urbanizaciones de la ciudad capital.

Se defiende la AAA

A través de declaraciones escritas, el presidente ejecutivo de la AAA, el ingeniero Luis R. González Delgado, reaccionó a las declaraciones de Romero sobre las interrupciones de servicio de agua que han afectado varias comunidades de San Juan.

En sus declaraciones, el funcionario sostuvo que la corporación pública actuó con anticipación y mantuvo comunicación con los municipios impactados durante el proceso de recuperación.

“Entendemos las preocupaciones de la ciudadanía ante esta situación que ha dejado a miles de abonados sin servicio en los pasados días. Nos corresponde aclarar varios puntos. El fin de las labores de reparación culminaron el pasado viernes en la noche, días antes de la fecha estimada. En ese momento fuimos claros en que la normalización del sistema sería paulatina y que entraría en un proceso de recuperación durante el fin de semana, mientras los tanques recuperaban sus niveles de forma gradual”, expresó.

González Delgado indicó que, previo al fin de semana, se coordinó con el Municipio de San Juan la continuidad de medidas de mitigación.

“Durante este periodo, nuestro equipo ha mantenido comunicación constante con todos los municipios impactados. De hecho, en la reunión que se llevó a cabo el pasado viernes, 13 de febrero a las 6:00 p.m. se le informó al personal de manejo de emergencias del Municipio de San Juan que la recuperación sería gradual y por tal razón se acordó mantener activos los camiones cisterna y el plan de acarreo durante el fin de semana, para garantizar acceso a agua potable mientras el sistema se estabilizaba”, señaló.

El titular de la AAA aseguró que el sistema muestra una recuperación avanzada y que la mayoría de los abonados en San Juan ya cuenta con el servicio restablecido, aunque reconoció que persisten sectores con bajas presiones e intermitencias.

“Al día de hoy, hemos visto una recuperación avanzada del sistema, en la que la mayoría de los residentes en San Juan ya cuenta con el servicio restablecido; solo el 1% de los abonados permanece sin servicio. Reconocemos que aún hay comunidades con intermitencias y bajas presiones en el servicio, lo cual responde principalmente a los altos niveles de consumo registrados en la zona, algo esperado luego de semanas de interrupciones, cuando hogares y comercios realizan tareas acumuladas, lo que puede retrasar la recuperación total de presión en algunos sectores", dijo.

“De igual forma, reiteramos que siempre hemos sido transparentes al comunicar que la Isla enfrenta un sistema de agua debilitado por años de falta de mantenimiento y deterioro acumulado que estamos atendiendo ahora. La Región Metropolitana no es la excepción. Por eso, nuestra administración ha sido clara: estamos asumiendo con responsabilidad la realidad del sistema y atendiéndola con sentido de urgencia como lo estamos haciendo", concluyó.