Los problemas con el suministro de agua en la zona metropolitana han provocado un nuevo choque público dentro del liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP). Ayer, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, publicó uno de sus habituales mensajes de “buenos días, Puerto Rico”, lo que desencadenó un intercambio de declaraciones entre él y la gobernadora Jenniffer González Colón.

El mensaje inicial del líder senatorial aludía al liderato de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), que ha sido objeto de críticas por parte de varios alcaldes, entre ellos el de San Juan, Miguel Romero. El ejecutivo municipal ha cuestionado la respuesta de la corporación pública ante los problemas de suministro que afectan a comunidades de la capital.

“¿Recuerdan a la Ing. Doriel Pagán, exdirectora de la AAA? ¡Yo también! ¿La extrañan? ¡Yo también! ¡Una dama profesional, competente, servicial y honesta! ¡Comparecía ante la gente y hablaba claro, resolvía! ¡Total sintonía entre lo que ella decía y se hacía! ¡Eso significa resultados!”, escribió Rivera Schatz en sus redes sociales.

Más tarde ese mismo día, la primera ejecutiva reaccionó a las expresiones de su compañero de colectividad durante una rueda de prensa, donde respondió de forma breve pero contundente.

“Que la llame... La gente extraña a mucha gente; yo extraño a mi papá, que falleció hace muchos años. Yo no voy a entrar en peleas ni cosas; yo tengo una función, que es trabajar. Hay gente que quisiera tener a otra gente en los cargos, pero yo tengo un equipo que está trabajando.. Muchas de estas cosas —en referencia a los problemas de la AAA— estuvieron igual desde que ella estaba de directora ejecutiva de Acueductos”, expresó la gobernadora en respuesta a Rivera Schatz.

En el programa Jugando Pelota Dura, que se transmite por TeleOnce, llegó una nueva ronda de respuestas por parte del presidente del Senado, quien reaccionó a los comentarios de la gobernadora.

“Yo creo que están asesorando mal a la gobernadora. La gobernadora está mal asesorada”, sentenció.

El presidente del Senado continuó señalando que, más allá del intercambio público, la realidad es que ni la primera ejecutiva ni el liderato de la AAA han logrado resolver el problema de suministro de agua que afecta a comunidades de San Juan, Carolina y otros municipios del área metropolitana.

“Cada cual puede pensar lo que quiera y, si ella cree que está bien, no hay problema. Está equivocada porque tiene un problema en Acueductos. Tiene municipios y sectores sin agua hace varios días...”, recordó Rivera Schatz.

En las últimas horas, el problema con la AAA ha provocado nuevas advertencias por parte del alcalde de San Juan, quien evalúa acudir a los tribunales contra la corporación pública en busca de alternativas ante la “clara incompetencia”, según dijo.

Mientras tanto, la primera ejecutiva anunció la nominación del ingeniero José A. Rivera Ortiz como director ejecutivo de la Región Metropolitana de la AAA. Además, nombró a Jorge Pando como director de operaciones de San Juan y a la ingeniera Erika M. Maldonado Santiago como directora ejecutiva de la Región Norte. Todos los designados deberán contar con el aval de la Junta de Gobierno de la AAA.