La gobernadora Jenniffer González Colón expresó hoy su profundo pesar por el fallecimiento del maestro Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico y una de las figuras más influyentes de la música latina.

La primera ejecutiva informó que, una vez los familiares determinen la fecha del velatorio, el Gobierno de Puerto Rico anunciará oficialmente el día de duelo en honor al reconocido músico.

“La música latina está de luto por el fallecimiento del maestro Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico. Con una carrera que comenzó a los 15 años y duró más de 80 años, don Rafael dejó un inmenso legado. Fue parte de varias agrupaciones, incluyendo Cortijo y Su Combo, antes de crear El Gran Combo. Su música, disciplina y visión, al frente de ‘Los Mulatos del Sabor’ (o ‘La Universidad de la Salsa’), llevaron el sabor de Puerto Rico al mundo... Gracias por tanto, maestro. Su ritmo perdurará en el corazón de nuestra gente y dondequiera que suene la salsa”, expresó la gobernadora en declaraciones escritas.

El fallecimiento de Ithier marca el cierre de una era para la salsa puertorriqueña, ya que su liderazgo y creatividad en El Gran Combo lo convirtieron en un referente cultural dentro y fuera de la isla.

El líder de la institución musical más exitosa de la música latina falleció ayer, sábado. Tenía 99 años.