La gobernadora Wanda Vázquez defendió la nominación del actual secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Osvaldo Soto García, a la posición de Contralor de Puerto Rico, a pesar de que no es contador público autorizado (CPA).

“Me place realizar una designación sumamente importante para mí, de una persona que ha sido instrumental para nuestro gobierno, y que estoy segura será ejemplo de integridad y de honradez”, afirmó la gobernadora. “El señor Soto García tiene todos los haberes para cumplir cabalmente con los objetivos de la Oficina del Contralor, y lo que es más importante, cuenta con la moral y con la ética profesional indispensables para velar por el buen uso de nuestros recursos públicos en las tres ramas de gobierno”.

Vázquez dijo que Soto contaba con “una vasta hoja de servicio de más de dos décadas, tanto en el sector público como privado”. Agregó que es abogado y “un amplio conocedor de asuntos públicos”, y también ha sido periodista y comunicador social.

Soto García afirmó que su trayectoria profesional profesional le proveía “las herramientas necesarias para contar con las competencias, la integridad moral y la ética necesaria para el cargo al que con mucho honor he sido designado en el día de hoy, excediendo así los requisitos de tan importante cargo”.

Agregó que si hay algo que describe su proceder es “ser justo”, y agregó que será el responsable de “señalar y promover los espacios para que mejore el funcionamiento del gobierno de Puerto Rico”.

A preguntas de la prensa, sobre críticas al hecho de que Soto no tenga la experiencia de un contador, que se prefiere para la posición de Contralor, la gobernadora afirmó que había revisado la ley y “él cumple con todos los requisitos” y reiteró que “tiene la experiencia y la trayectoria en la gestión gubernamental necesaria” para la posición.

Vázquez dijo que hay oficinas que las dirigen personas que no tenían la experiencia en esa oficina “y han hecho extraordinario trabajo”. Agregó que la Oficina del Contralor ha tenido directores que no eran CPA y sostuvo que la gente está cansada de “los grandes títulos que después resulta que no tienen los mejores resultados”.

Dijo, además, que si se mira a la administración de los Estados Unidos hay funcionarios al frente de agencias que manejan asuntos de presupuesto y contabilidad, como el director de la Oficina de Manejo y Presupuesto (OMB, en inglés), que no son CPA.

“Los mejores auditores de Puerto Rico, el mejor personal auditor, lo tiene la Oficina del Contralor. Y son las personas que van a trabajar con él para mantener la integridad y el buen uso y la administración de los fondos público. Yo no tengo la menor duda de eso”, agregó la gobernadora.

Primera Hora cuestionó por qué no se tomaba en consideración algunos de esos auditores que decía son los mejores de Puerto Rico y ya tienen experiencia en la Oficina del Contralor, y la gobernadora aseguró que es “muy cuidadosa” al evaluar funcionarios, y que “no quiere decir que no se hayan tomado en consideración”.

Agregó que “en el caso particular de Osvaldo Soto, todos los auditores y todas las personas que están allí son el complemento para que esa oficina le haga un servicio ágil, eficiente y de transparencia al pueblo puertorriqueño. Así que harán un equipo de trabajo extraordinario. La evaluación que hice, pues esa fue la determinación que tomé al señor Osvaldo Soto”.

Vázquez negó, además, enérgicamente que el nombramiento de Soto, que es por un término de 10 años, se tratara de lo que se dice comúnmente un atornillamiento, o una forma de dejar un legado de su breve administración, pues ella tiene un legado de 32 años de trabajo como fiscal, procuradora de la mujer y secretaria de Justicia.

“No tiene que ver nada con una posición en particular y mucho menos utilizar el adjetivo de atornillado. No lo veo de esa manera. Es un funcionario público provo que va a pasar por una confirmación de Cámara y Senado y va a poder presentar sus cualificaciones, sus planes de trabajo y cómo visualiza la Oficina del Contralor. Así que difiero de las expresiones y entiendo que ha sido la mejor selección que hemos hecho”, insistió la gobernadora.

El nombramiento de Soto García debe ser confirmado por la Cámara de Representantes y el Senado antes de que pueda asumir su nueva labor.