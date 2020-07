La gobernadora Wanda Vázquez justificó este martes el salario de $21,000 mensuales que se le paga al secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, así como la modificación que se le realizará en estos próximos dos meses, que lo llevaría a devengar $29,750 mensuales.

“El secretario de Salud tiene todas las cualificaciones en medio de una pandemia”, afirmó, durante una conferencia de prensa realizada en el hotel Sheraton, en Miramar.

Señaló que escogió a González Feliciano porque tenía la experiencia y el conocimiento para trabajar en crisis de salud, pues cuando fungió como secretario bajo la administración de Luis Fortuño atendió una epidemia de influenza.

“Nosotros tenemos que tomar en cuenta cuánto cuesta ese calibre”, planteó Vázquez, quien alegó que el titular había tenido pérdidas por su práctica privada.

“Yo quería los mejores recursos para Puerto Rico y me fijé en las cualificaciones”, añadió.

Según informó González Feliciano el pasado sábado a Primera Hora, durante julio y agosto tendrá un salario de $29,750 mensuales, porque en abril solo le pagaron $3,500 y le adeudan $17,500. Señaló que ya en septiembre volvería a cobrar $21,000.

“Se dice que me aumentaron el salario a mí. Eso yo digo que es increíble, verdad. Cuando dije del salario (de $21,000 mensuales), eso es por la necesidad que yo tengo para cubrir las bases mías y eso es una realidad en mi vida, que no voy a entrar en eso porque es personal. Pero, el cambio de $21,000 al mes a $29,750 tiene una razón. Yo fui confirmado el 28 de marzo y empecé el 29 que fue domingo, 30 fue lunes, 31 fue martes. De esos primeros días, no me pagaron nada. El mes de abril que era por $21,000, el salario que me dieron a mí fue de $3,500 por un problema que hubo en el contrato. Lo hicieron prorrateados, yo entendiendo que debieron haberlo hecho del 1 de abril. Esa diferencia, que son $17,500, se dividió en dos meses. Yo le pedí que me la adjudicaran en el mes de julio y agosto. Así que si le aumentas $21,000 y le añade $8,750 son los $29,750 que me pagarían en el mes de julio y agosto. Después en el próximo mes, que sería septiembre, iría otra vez a $21,000, que era lo que se había acordado”, explicó.