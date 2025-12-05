Poco después que la invitara a “irse” de su gobierno, la gobernadora Jenniffer González Colón sustituyó este viernes a la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez Erazo.

De inmediato, nombró a su sustituto. Será el exsecretario del DACO y actual secretario de Asuntos Públicos, Hiram Torres Montalvo.

Los cambios, dijo la gobernadora en comunicado de prensa, son efectivos hoy mismo.

La destitución de Rodríguez Erazo ocurre a días de que ganara una demanda en contra de LUMA Energy para que la empresa pagara por los enseres que se dañan cuando hay fluctuaciones de energía o apagones.

Esa victoria le trajo conflictos internos. La funcionaria llegó a alegar que recibía “tiros” desde dentro del mismo gobierno.

A modo de reacción, González Colón dijo hoy, más temprano, que, si Rodríguez Erazo "no se siente cómodo en trabajar en equipo, se puede ir".

En el comunicado de prensa que anunció el despido de Rodríguez Erazo, González Colón no expuso ninguna razón.

En cambio, destacó que Torres Montalvo “ha sido en el pasado titular y empleado de la agencia, por lo que conoce muy bien su andamiaje y el enfoque de defensa de los asuntos que afectan a los consumidores”.

Por otro lado, la gobernadora informó que nombró en propiedad a Poincaré Díaz, como director de la Oficina de Servicios de Innovación y Tecnología (PRITS, por sus siglas en inglés).

Dijo que el funcionario es un experto en ciberseguridad, fungía con el jefe de ciberseguridad y ha ido el subdirector de PRITS por los pasados meses.

“Es un empleado de la agencia que conoce bien su alcance y potencial de los recursos”, sostuvo.

Ambos nombramientos al ser hechos durante el receso legislativo comienzan a ejercer sus funciones de manera inmediata.