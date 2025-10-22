La gobernadora Jenniffer González Colón envió nuevos nombramientos para evaluación del Senado de Puerto Rico.

Estas nuevas nominaciones realizadas por la mandataria están relacionadas con la fiscalía y el sistema judicial.

Para el puesto de Fiscal Auxiliar I, la gobernadora envió el nombramiento de la licenciada Loures Enid López Lugo. Las licenciadas Josenid Orozco Velázquez, Yarelly Sánchez Courtney y Alexandra N. Cardín Cruz fueron nominadas como Fiscal Auxiliar II.

González Colón también presentó los nombramientos en ascenso de los licenciados Alexandra Marie Aulet Morales y Yussell Efrén Santiago Rodríguez como fiscales auxiliares II y III, respectivamente.

Como jueza municipal del Tribunal de Primera Instancia nominó a la licenciada Jeisa González Del Toro y renominó al licenciado Manuel A. Méndez Cruz para juez municipal del Tribunal de Primera Instancia.