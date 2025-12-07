La gobernadora Jenniffer González Colón estará fuera de la isla hasta la noche del miércoles 10 de diciembre para atender asuntos oficiales y de interés para la isla como educación y la salud financiera, informó esta tarde La Fortaleza.

Se indicó que la mandataria fue invitada por el expresidente George W. Bush para participar del Foro de Gobernadores sobre Lectura que se estará efectuando en Dallas, Texas y organizado por el Instituto George W. Bush, el objetivo de este foro es trazar estrategias para mejorar la alfabetización de los niños. El foro se efectuará este lunes.

El martes y el miércoles, la gobernadora estará en la ciudad de Nueva York donde se reunirá con las tres casas crediticias Fitch, Moody’s y Standard and Poor’s para hablarle del progreso fiscal del gobierno de Puerto Rico y la economía.

La secretaria de Estado, Rosachely Rivera, fungirá como gobernadora interina.