“No he firmado ni un solo caso de indulto”.

La gobernadora Jenniffer González Colón todavía no ha encontrado un caso de un convicto que amerite ganar su clemencia, según informó este miércoles durante una conferencia de prensa realizada en el Departamento de Justicia.

Explicó que “eso es una prerrogativa que, como gobernadora, tengo. Pero, hasta el momento, no he visto ningún caso que amerite la autorización de un indulto. Así que, yo creo que eso es una de las facultades que el pueblo de Puerto Rico me dio como gobernadora, que respeto y es muy delicada. Yo creo que cuando una persona cometió un delito, y un jurado de sus pares han hecho una convicción o los tribunales han determinado que, en efecto, hay una convicción, no es un asunto de poca monta”.

González Colón sí ha analizado casos en los que se les ha pedido una condonación de la sentencia. Pero, detalló que “no he visto ninguno que amerite una clemencia ejecutiva. No significa que pueda llegar uno que sí”.

No obstante, no cree que en este año otorgue algún indulto. Lo adelantó al exponer su sentir sobre los casos que ha recibido para su atención.

Lo que la gobernadora sí ha estado activa es en firmar autorizaciones de extradiciones de personas que son buscada en otros estados o países para ser juzgados por un crimen. Indicó que todas las semanas tiene casos ante su consideración.