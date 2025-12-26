La gobernadora Jenniffer González Colón realizó tres nuevos nombramientos a una Junta y al Fideicomiso Pablo Casals.

Informó que los designados comenzarán a ejercer sus funciones de manera inmediata, ya que el Senado de Puerto Rico se encuentra en receso.

Para la Junta de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA), la gobernadora nombró a las licenciadas Leila Rolón Henrique y Luisa Lebrón Burgos, según informó en comunicado de prensa.

La CIPA, indicó, tiene la facultad para sancionar a cualquier agente del orden público, agente de rentas internas o cualquier otro funcionario de la Rama Ejecutiva autorizado para efectuar arrestos, que haga mal uso o abuso de su autoridad.

Por otro lado, nombró a Julio Molina Espada como miembro del Fideicomiso Pablo Casals.

Detalló que es la Ley Número 24 del 16 de enero de 2024, que creó la Ley del Fideicomiso Pablo Casals, la que estableció la nueva política pública para la protección del legado del Maestro Casals, donde autoriza a la Corporación de Artes Musicales, quien administra el Museo Pablo Casals, a que comparezca mediante escritura pública a la formación de un fideicomiso que se conocerá como el “Fideicomiso Pablo Casals”.

Don Pablo Casals y Defilló (cuyo nombre completo en catalán es Pau Carles Salvador Casals i Defilló), nació en Vendrell, Cataluña, el 29 de diciembre de 1876 y falleció en San Juan el 22 de octubre de 1973, a la edad de 96 años. Este virtuoso de la música es reconocido como el más grande chelista del siglo XX.

La ley que establece el Fideicomiso destaca que, desde su llegada a Puerto Rico, en el año 1955, el Maestro Pablo Casals, transformó el rumbo de las artes musicales puertorriqueñas de manera extraordinaria; aceptando la invitación del entonces gobernador Luis Muñoz Marín, a establecerse en Puerto Rico.

Parte de su legado incluyen la celebración desde 1957 del Festival Casals en la isla, evento de música clásica anual de carácter y prestigio internacional; junto a personalidades de la música creó en 1958 la Orquesta Sinfónica y en el año 1959 el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Pablo Casals es también el autor del Himno de la Naciones Unidas, compuesto en 1971, también conocido como el Himno de la Paz.