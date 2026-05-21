La gobernadora Jenniffer González Colón reunió en la tarde de este jueves a los legisladores para cumplir con el requisito constitucional de presentar cómo se encuentra el país, cuáles son sus planes futuros y precisar algunas recomendaciones presupuestarias para el próximo año fiscal.

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El Mensaje de Situación de Estado se realiza en el hemiciclo de la Cámara de Representantes, donde los senadores y representantes escucharán cómo se encamina el gobierno bajo esta administración del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La gobernadora llegó junto a su esposo, José Yovín Vargas, combinados de color amarillo, al Capitolio, poco antes de las 5:00 p.m.

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Este mensaje, el segundo que realiza González Colón, se ordena en la Constitución de Puerto Rico. Específicamente, en su Artículo IV, sección 4, expone que el gobernante deberá “presentar a la Asamblea Legislativa, al comienzo de cada sesión ordinaria, un mensaje sobre la situación del Estado y someterle además un informe sobre las condiciones del Tesoro de Puerto Rico y los desembolsos propuestos para el año económico siguiente. Dicho informe contendrá los datos necesarios para la formulación de un programa de legislación”.

En las pasadas semanas, ya la gobernadora anunció que su prioridad en el próximo presupuesto será conceder un aumento salarial a los agentes de la Policía.

Queda en el tintero la aprobación de la Reforma Contributiva que prometió en su campaña a la gobernación, mientras está pendiente en los tribunales un pleito para quitarle el contrato a LUMA Energy, quien opera el sistema de transmisión y distribución de energía.