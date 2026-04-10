La recomendación que emitió el Departamento de Justicia para que se asigne un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra la exsecretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, “manda un mensaje de que aquí nadie está por encima de la ley”, opinó este viernes la gobernadora Jenniffer González Colón.

“Si hay referidos y hay investigaciones, se va a llegar hasta el final de esas consecuencias, como lo ha hecho en este momento el Departamento de Justicia con un referido a la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Aquí todos tienen que cumplir con la ley y eso fue lo que se hizo con la investigación. Ahora, le corresponde a esta Oficina (del FEI) llevar a cabo la última etapa del proceso”, añadió la primera ejecutiva, tras culminar una reunión con la Federación de Alcaldes en Guaynabo.

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Reaccionó así a la recomendación que hizo Justicia para que se designe un fiscal que evalúa si a Pérez Peña se le deben radicar cargos criminales por las irregularidades detectadas en un negocio familiar, en la que hasta diciembre de 2025 aparecía como dueña, dedicado a la inspección de vehículos y venta de marbetes.

Según se ha señalado, el negocio Yabucoa Auto Service supuestamente vendió marbetes, sin presuntamente remitir los fondos al Departamento de Hacienda, la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles (ACAA) o aseguradoras, dejando a conductores sin cobertura.

González Colón alegó que ella, en su carácter de gobernadora, fue quien refirió a Justicia el informe que preparó el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) sobre las presuntas irregularidades.

“Ese es el proceso que tenía que ocurrir. Desde el día uno hablé de que las investigaciones le corresponden hacerlas las agencias de gobierno y que nadie está por encima de la ley”, afirmó González Colón.

Por otro lado, la reunión con los alcaldes federados fue para presentarles la propuesta reforma de permisos. Durante el conclave, los alcaldes dieron recomendaciones a la medida. No obstante, estos mostraron respaldo al cambio propuesto para mejorar el proceso de otorgar permisos.