La gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González Colón, anunció este martes que retiró el nombramiento de Arthur Garffer como secretario de Estado.

Aceptó de tomó la decisión luego de las expresiones del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz de que Garffer no cumple con requisits de residencia.

“El presidente del Senado ha informado públicamente que el General no cumple con los requisitos de residencia. Esto, a pesar de estar en la misma posición que el Capitán Elmer Román que fue confirmado a dicha posición en el año 2020″, estableció González Colón.

PUBLICIDAD

“Respeto la facultad constitucional del Senado de no avalar mis nombramientos. No sería justo exponer nuevamente a un nominado del calibre del Garffer a un proceso de confirmación ante el Senado sin oportunidad real. Ante esta difícil situación, he decido retirar el nombramiento del General Garffer y mantenerlo en su posición de secretario del Departamento de Seguridad Púbica”, dijo la mandataria a través de declaraciones escritas.

La gobernadora nombró a Garffer como secretario de Estado luego de que el presidnete del Senado exhortara a la gobernadora a retirar el nombramiento de Verónica Ferraiuoli quien ocupó el cargo hasta hace unos días.

Garffer se mantendrá al mando del Departamento de Seguridad Púbica.