La gobernadora Jenniffer González Colón desmintió rumores de que hubiera algún tipo de crisis o inestabilidad con jefes de agencia en su administración, tras las recientes renuncias de Natalia Zequeira Díaz a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y Eric Santiago Justiniano a la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, por sus siglas en inglés).

Por el contrario, afirmó que ambas eran situaciones que sabía ocurrirían, pues los funcionarios habían expresado su deseo de dejar el cargo al llegar la nueva administración y se habían quedado hasta ahora a petición de ella.

“En el caso de OCIF, le agradecí a la licenciada que cuando yo llegué al Gobierno ella iba a renunciar y yo le pedí que permaneciera en el cargo por lo menos estos primeros seis meses. Ella tiene niños, y yo creo que ella había hecho un excelente trabajo, así que yo le rogué, literalmente, que se quedara porque era un gran recurso, aparte que es un área bien técnica, y ella accedió”, explicó la gobernadora. “Así que quiero en este momento nuevamente darle las gracias... Agradecerle por sus servicios estos seis meses. Y nos permitió el tiempo de hacer la transición durante todo este tiempo con la persona que hemos designado. Así que estoy agradecida porque pudimos hacer esa transición. Y ya sabíamos desde que llegamos que esto iba a ocurrir”.

PUBLICIDAD

“Lo mismo con el director de PRIDCO. Eric Santiago, expresidente de la Asociación de Industriales, me dio la oportunidad de contar con sus servicios durante este tiempo. Él me había adelantado que no iba a poder ser mucho tiempo, pero que me iba a ayudar a establecer las bases. Por condiciones de salud y personales ya hacía varios meses atrás me había pedido que necesitaba el espacio personal. Yo también le pedí que me diera hasta finales de junio para poder hacer una transición en la agencia. Cosa que hemos hecho. Así que estoy bien agradecida. El que el gobierno de Puerto Rico haya podido contar estos seis meses con ambos profesionales, y en el caso del expresidente de la Asociación de Industriales, Eric Santiago, fue invaluable. Y todavía se mantiene asesorándome. Pero obviamente tiene unas condiciones personales que lo van a inhabilitar de estar en la oficina”, continuó detallando.

Asimismo, González Colón indicó que hay otros jefes de agencias a los que hizo peticiones similares de que se quedaran por algún tiempo adicional. Agregó que anticipa que se produzcan algunas renuncias más de algunos de esos jefes de agencias, “que tienen otras condiciones, que son mínimos, y todavía van a permanecer en el cargo hasta que busquemos una persona que los sustituya”.

Sin embargo, descartó que alguno de los que prevén renunciar sea el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, como se ha rumorado.

“Esos rumores yo no sé de dónde salen porque el propio secretario de Hacienda públicamente ha desmentido esto una y otra vez. Aparte que es una de las personas, de los primeros nombramientos que yo hice y con quien trabajamos de la mano”, afirmó la gobernadora, en expresiones emitidas luego del homenaje póstumo que se rindió en el Capitolio al expresidente cameral José Ronaldo “Ronny” Jarabo.