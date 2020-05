La gobernadora Wanda Vázquez se comprometió este miércoles con los líderes sindicales a realizarle las pruebas para detectar el coronavirus a los empleados del sector público que desde este próximo lunes deberán reintegrarse a sus labores, así como a activar los grupos de salud y seguridad de las agencias gubernamentales para que participen en la elaboración de los protocolos y la fiscalización de todas las medidas que se tomen para evitar el contagio con el coronavirus.

Sin embargo, el presidente de la Federación de Trabajadores, José Rodríguez Báez, denunció que la primera ejecutiva falló en dar alternativas para proteger a los empleados del sector privado en momentos en que solo el 2% tiene un representante sindical que los defienda.

PUBLICIDAD

“Creo que hay unos pasos correctos en darle directrices a los jefes de agencia y otros sectores, pero el sector privado que hoy en día los trabajadores están sufriendo las consecuencias graves de la amenaza de despido de trabajo, de enfrentarse a centros de trabajo sin estar preparados y no tener voz, porque la mayoría de los trabajadores en este país no están sindicalizados, no tienen unión, realmente le hicimos propuestas que tienen que ser agresivas con ese sector privado… ¿Cómo es posible que esa parte no se tome en esta reunión?”, criticó.

En esencia, este fue el resultado del encuentro que tuvo la gobernadora con líderes sindicales del sector público y privado en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar. La reunión duró alrededor de cuatro horas y participó la secretaria del Trabajo, Briseida Torres. Ninguna de las funcionarias hizo expresiones a la prensa.

No obstante, el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, informó que la reunión fue “muy productiva”.

“Se van a activar aquellos comités de salud y seguridad que estén establecidos por convenio colectivo, se va a hacer valer ese convenio colectivo y se va a activar ese comité se salud y seguridad antes de comenzar a laborar. Aquellas agencias o instrumentalidades que no tengan convenio colectivo van a crear su grupo de trabajo para que en cada centro de trabajo se pueda regresar de manera ordenada y segura, y se está pidiendo a todo jefe de agencia que se reúna directamente con los líderes sindicales para lograr ese propósito”, afirmó.

PUBLICIDAD

El gobieno reacciona tras reunión con líderes sindicales para atender sus preocupaciones a raíz del COVID-19. Posted by Primera Hora on Wednesday, May 27, 2020

Esta directriz ocurre porque los sindicatos solicitaron al unísono que estos comités se reactivaran. Además, el presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, Roberto Pagán, denunció que “hubo testimonio de los compañeros que indicaron que hay jefes de agencia que sencillamente no se están queriendo reunir con los representantes exclusivos. Queda pendiente que va a hacer la gobernadora con esos jefes de agencia que no están cumpliendo”.

Pabón, en sus expresiones a la prensa, explicó la medida que se tomará para los jefes de agencia cumplan con sus obligaciones. Expuso que “cualquier documento que haya llegado a la Oficina del Secretario de la Gobernación relacionado al regreso al trabajo o al protocolo para regresar que no conste que haya sido discutido directamente con el grupo de seguridad y salud en el lugar de trabajo, pues será devuelto para que sea revisado y trabajado en conjunto con ellos”.

Asimismo, el secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, precisó que “la gobernadora fue enfática” de que las pruebas de coronavirus se les realizará a todos los empleados públicos al regresar al trabajo.

No obstante, el asesor de asuntos laborales, Carlos Rivera, precisó que se crearía un comité que evaluará “cómo examinar o realizar esas pruebas, en qué circunstancias particulares”.

“La prueba es una herramienta, pero aquí la herramienta principal es la protección que puedan tener todos los ciudadanos y los trabajadores. Esa protección es mascarilla, lugares limpios, higienizados, el distanciamiento social, porque la prueba sí puede ser un medidor, pero definitivamente lo que va a prevenir el contagio no es una prueba, porque la prueba no es una vacuna, ¿verdad?”, manifestó.

PUBLICIDAD

En cuanto a la atención de sector privado, los funcionarios de gobierno reiteraron que los trabajadores deben radicar sus querellas a través del Departamento del Trabajo. Rivera destacó que estas querellas pueden ser anónimas.

Culmina reunión entre la gobernadora Wanda Vázquez y los líderes sindicales para atender sus preocupaciones a raíz del COVID-19. Posted by Primera Hora on Wednesday, May 27, 2020

Además, reveló que hay “un diálogo con la secretaria del Trabajo para llevar algún tipo de campaña educativa sobre la importancia de mantener un ambiente de trabajo seguro”.

Sin embargo, los líderes sindicales repudiaron que no haya más control del gobierno sobre los patronos privados.

Ante este marco, Pagán informó que los sindicatos se prestarán a ayudar a aquellos trabajadores del sector privado que puedan tener quejas en contra de sus patronos. Pidió a todo aquel trabajador que necesita la ayuda que se comunique con algunas de las uniones.

Por último, los líderes sindicales reiteraron su petición de que el gobierno los tome en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre la reapertura económica del país.

“La reapertura cómo se ha dado, sin tener los indicadores correctos y el planteamiento que hicimos de fondo que los trabajadores no han tenido ninguna participación en ese proceso hacia la reapertura, hacia la normalización, y hacia las medidas económicas, ella (Vázquez) no lo mencionó al final. Me parece que ese es un elemento de fondo. Son los trabajadores los principales de estar ahí. Nosotros hicimos una propuesta de crear un task force laboral que esté compuesto de líderes sindicales, de gremios, de colegios, inclusive de otros sectores sociales, para que tengan una participación real y no en una conferencia de prensa hacia lo que puede ser nuestro país y las medidas que se deben tomar”, precisó Rodríguez Báez.