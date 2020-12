La saliente gobernadora Wanda Vázquez Garced envió a la Legislatura un proyecto de ley que permitiría que Nino Correa sea designado en propiedad como jefe de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

La mandataria promulgó el viernes una nueva orden ejecutiva que enmienda la Sesión Extraordinaria, deberá concluir en o antes del 26 de diciembre, para añadir 14 medidas.

Entre ellas se encuentra el Proyecto del Senado 1690 que sacaría al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública y que crearía la Oficina Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

PUBLICIDAD

El pasado lunes, 14 de diciembre, Pedro Pierluisi reiteró su deseo de que Correa permaneciera liderando la agencia, pero admitió que se encontraba incapacitado de nombrarlo en el cargo que ocupa interinamente, ya que no cumple con los requisitos académicos establecidos en la ley que rige a esa agencia.

También puede leer: Pierluisi insiste no está capacitado para nombrar a Nino Correa

La Ley del Departamento de Seguridad Pública exige que la persona que ocupe el cargo de comisionado deberá tener, como mínimo, “un grado académico de maestría de una institución universitaria debidamente acreditada y deberá tener conocimiento y destrezas en administración o contar con no menos de cuatro años de experiencia en asuntos de seguridad, manejo de emergencias y administración de desastres”.

Es por esto que Pierluisi le solicitó al senador novoprogresista Carmelo Ríos auscultar la viabilidad de enmendar el estatuto, de modo que cumpla con el requerimiento de la educación.

“Nino ha estado trabajando tanto que no ha podido terminar esos estudios que requiere la ley, pero sabe más que los que le van a enseñar. Si yo anunciara una designación, estoy trabajando con el asunto y le pedí al senador Carmelo Ríos que presente un proyecto porque esa ley no me parece sabia”, manifestó Pierluisi en lunes.

El Proyecto del Senado 1690 estipula que la nueva agencia estaría dirigida por un director y que “deberá ser una persona de probidad moral, capacidad y conocimiento en las áreas que manejará la Oficina Estatal”.

PUBLICIDAD

La medida establece, en la exposición de motivos, que “en los pasados 3 años hemos visto un Negociado que ha sido cuestionado por su tiempo de respuesta y sujeto a burocracia que ha probado ser ineficaz por diseño. El Negociado de Manejo de Emergencias es uno de alto interés para la ciudadanía y la Rama Ejecutiva. Esta oficina es una de seguridad y protección de vida que debe en el mejor interés del Ejecutivo estar en conexión directa y de manera independiente en supervisión directa de la Oficina del Gobernador y estar en sintonía con la política pública del gobierno”.

Otras medidas

En la orden ejecutiva la primera ejecutiva del País también añadió el Proyecto del Senado 1693, que enmienda la Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para que el Ejecutivo tenga “una mayor fiscalización del desempeño del sector privado sobre el sistema eléctrico de Puerto Rico”.

Asimismo, incluye el Proyecto del Senado 1124 que adopta la “Carta de Derechos de los Maestras del Sistema Público de Enseñanza de Puerto Rico”.

Mientras que el Proyecto del Senado 1397 enmienda el Código de Seguros de Puerto Rico a los fines de que “la evidencia de cubierta y la tarjeta de identificación del plan médico sea provisto en el sistema Braille para los suscriptores no videntes”.

También, el Proyecto del Senado 1400 que enmienda la Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico con el fin de “incluir la política de preferencia dirigida al Registro de Empresas Comunitarias y Licitadores del Caño Martín Peña que mantiene la Corporación del Proyecto Enlace”.