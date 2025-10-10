La gobernadora Jenniffer González Colón se mostró este viernes incrédula ante la decisión que tomó la empresa LUMA Energy de cancelar los trabajos de mejoras de este fin de semana a causa del paso por la región de la tormenta tropical Jerry.

“Me parece que la tormenta se fue hacia el norte, que no va a tener un efecto aquí”, fue lo primero que soltó la primera ejecutiva, cuando se le pidió reaccionar a la determinación que tomó la empresa para enfocarse en la “preparación para emergencias”.

Luego, arremetió contra LUMA Energy y dijo que este tipo de incidencias refuerzan su teoría de que el contrato que tiene la empresa para distribuir y transmitir energía debe ser cancelado.

“Yo creo que eso les deja demostrado otra vez lo que hacen ellos, verdad, que no les importa y que prefieren economizar, si tienen siempre una excusa para no hacer su trabajo. Por eso, es que el gobierno de Puerto Rico tiene que salir de este contrato. El contrato de Luma es malo, es leonino. (LUMA) no atiende los problemas del pueblo y siempre tiene una excusa para no hacer su trabajo”, aseguró la mandataria durante una conferecia de prensa que realizó en la Central San Juan.

González Colón agradeció a Dios que la tormenta Jerry no afectará a Puerto Rico directamente. Sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes alertó de que dejaría entre dos a cuatro pulgadas de lluvia y en lugares aislados pudiese aumentar a seis.

También hay posibilidad de inundaciones en áreas bajas, ríos y carreteras, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

LUMA alegó, al anunciar la paralización de los trabajos este fin de semana en un comunicado de prensa, que “tan pronto las condiciones del tiempo lo permitan, continuaremos los trabajos programados para seguir mejorando la infraestructura eléctrica”.

Pero, para González Colón esto no es excusa para no trabajar a favor del pueblo.

Dijo que hoy mismo observó cuando entró una barcaza a la Bahía de San Juan para proveer gas natural a los sistemas eléctricos del norte. Señaló que por condiciones climatológicas hubiese sido más difícil obtener este logro, pero que se obtuvo con la llegada del Energo Princess, de la empresa New Fortress Energy.

“Así que el que ellos tomen este tipo de decisiones, yo creo que son otra evidencia más de que no les importa el pueblo de Puerto Rico”, sentenció.

Primera Hora solicitó una reacción a las expresiones realizadas por la gobernadora a LUMA Energy, a través de su portavoz de prensa Hugo Sorrentini. De inmediato, no se indicó si reaccionarían.