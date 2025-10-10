Aunque la tormenta tropical Jerry se encuentra a gran distancia al noreste de Puerto Rico, la empresa a cargo de la distribución y transmisión de energía, LUMA Energy, determinó este viernes suspender los trabajos de mejoras que realizan alrededor de la Isla durante todo el fin de semana.

En en escueto comunicado de prensa, alegaron que se prepararán para una emergencia.

“La preparación para emergencias es una prioridad diaria para nuestros equipos. Por esto, hemos reprogramado las mejoras planificadas entre el viernes, 10 de octubre y el lunes 13 para enfocar todos nuestros recursos en responder a las inclemencias del tiempo que se esperan para esos días.Tan pronto las condiciones del tiempo lo permitan, continuaremos los trabajos programados para seguir mejorando la infraestructura eléctrica. Exhortamos a nuestros clientes a monitorear las condiciones del tiempo y las actualizaciones en nuestros canales oficiales para más detalles”, estableció LUMA.

PUBLICIDAD

Según el Centro Nacional de Huracanes, la humedad que dejará Jerry, combinado por los efectos locales, dejará entre dos a cuatro pulgadas de lluvia sobre la Isla este fin de semana, aunque en lugares aislados podrían registrarse hasta seis pulgadas.

La medida anunciada por LUMA Energy ocurre luego de haber anticipado que, para reducir el pago de horas extras y otros costos, se limitarán los trabajos de reparación nocturnos.

“Como parte de las medidas de manejo responsable del efectivo debido a que la falta de fondos en las cuentas operacionales para la transmisión y distribución del sistema continúa siendo un reto crítico, estamos implementando ajustes que incluyen la reducción de costos y horas extra a personal de operaciones”, indicaron.

“Es importante recalcar que hemos tenido que hacer ajustes a nuestra asignación de turnos nocturnos, pero estos ajustes no impactarán situaciones de emergencias que representan riesgos a la vida o propiedad. Las operaciones diurnas no se verán afectadas y nuestras brigadas continuarán atendiendo el servicio con el mismo compromiso”, añadieron en expresiones escritas.