La gobernadora Jenniffer González Colón sale de viaje hoy, por segunda vez desde la semana pasada, cuando estuvo en Washington D.C. para sostener reuniones relacionadas con los fondos de Medicaid para Puerto Rico.

Según informó La Fortaleza mediante una comunicación escrita, la primera ejecutiva viajará a Misisipi para participar en la reunión anual número 66 de la Southern States Energy Board (SSEB), donde participará en reuniones, foros y conversaciones relacionadas con el sector energético.

La semana pasada, González Colón estuvo fuera de la Isla desde el lunes hasta el jueves, 17 de septiembre, cuando regresó de la capital federal. Durante ese viaje, sostuvo reuniones relacionadas con los fondos de Medicaid para Puerto Rico, a poco más de un año de que expire el pareo federal de 76% para el programa. La reducción de ese pareo generaría presiones adicionales sobre el presupuesto de la Isla, que actualmente cubre el 24% restante de los fondos de Medicaid.

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En esta ocasión, el viaje de González Colón tiene como objetivo discutir cómo los estados y territorios del sur pueden insertarse en las crecientes necesidades energéticas de Estados Unidos, así como promover una energía confiable y asequible que respalde el crecimiento económico en toda la región.

La SSEB está integrada por 16 estados del sur y dos territorios: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Maryland, Misisipi, Misuri, Carolina del Norte, Oklahoma, Puerto Rico, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, las Islas Vírgenes, Virginia y Virginia Occidental.

La mandataria partirá hoy y regresará el martes. Durante su ausencia, la secretaria de Estado, Rosachely Rivera, fungirá como gobernadora interina.