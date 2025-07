Aunque todavía no ha recibido una petición de indulto oficial, la gobernadora Jenniffer González Colón ya determinó que no concedería una clemencia ejecutiva a Melvin Camilo Mathews Medina, un joven conductor que abandonó la escena de un accidente en el que le ocasionó la muerte a una de las pasajeras de su vehículo, Lara Camila González Ortiz, en medio de un jangueo nocturno.

“No lo voy a hacer. Yo no voy a dar indulto en este caso. Me parece que la pena que ya impuso el tribunal es la que se debe dar. Así que yo no voy a conceder ese indulto, si se me sometiera a consideración”, afirmó la primera ejecutiva, durante una conferencia de prensa en Río Grande.

En sus expresiones, la gobernadora reiteró que el pasado año, cuando Pedro Pierluisi era gobernador, se sometió una petición de indulto a favor de Mathews Medina. Esta semana lo único que ha acontecido de este caso es que el padre del joven solicitó a La Fortaleza una reunión con la gobernadora.

Otro dato que reiteró la gobernadora es que hasta el momento no ha concedido ni un solo indulto.

“No descarto hacerlo, pero hasta el momento no he dado ningún indulto. Sí he hecho varias peticiones de extraditación y colaboración con otros estados de personas que han cometido delito”, expuso.

Este caso volvió a la atención pública el pasado miércoles, cuando la gobernadora visitó una cárcel en Bayamón y se le preguntó por Mathews Medina. Ahí fue que la funcionaria reveló la solicitud de reunión. Ella dijo que no atendería el caso personalmente, sino que asignaría a una abogada de su oficina.

González Colón no reveló hoy si esa reunión ya se dio. Sin embargo, informó que no acogería un reclamo de la familia.

Ayer, entrentato, la madre de Lara Camila, Joanna Ortiz, clamó llorando que no se concediera el indulto.

“Yo no tengo ningún tipo de rencor hacia esa familia. Ellos tienen su derecho, pero no estoy de acuerdo. Creo que es una falta de respeto a la memoria de mi hija y a nuestra familia. Nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos. Creo que el mensaje que él le está llevando a su hijo es muy erróneo, y no estoy de acuerdo ni mi familia”, acotó Ortiz al ser abordada sobre la situación en una entrevista radial (WKAQ-580).

El caso de Mathews Medina data del 7 de septiembre de 2023, cuando estuvo involucrado en un accidente en el barrio Yeguada en Vega Baja.

Según el reporte policíaco, Matthews Medina conducía bajo los efectos de bebidas embriagante un vehículo Ford Mustang, del año 2013, color blanco, a exceso de velocidad. Este impactó con el lado derecho del vehículo un poste del tendido eléctrico y varios postes de cemento en el estacionamiento de un negocio. Luego, abandonó a pie la escena.

La pasajera del auto, Lara Camila, de 21 años, salió expulsada del vehículo, ya que no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Esta cayó al pavimento, donde falleció a consecuencia de los golpes que recibió. Mientras, el pasajero del asiento delantero, Félix J. Quiñones Rosario, recibió lesiones que requirieron de su hospitalización.

En el proceso judicial, la Fiscalía presentó ocho testigos. Entre estos estaba un “bartender”, que dice haberle vendido bebidas alcohólicas a Matthews Medina y a Quiñones Rosario, así como una amiga de los hombres, quien aceptó que estuvo bebiendo con ellos antes de que ocurriera el accidente.

El 22 de septiembre de 2024, a más de un año del accidente, Mathews Medina se declaró culpable de cargos de violación a la Ley de Vehículos y Tránsito, específicamente por ocasionar un accidente de tránsito mientras conducía en estado de embriaguez y que culminó con la muerte de la pasajera Lara Camila. Esta declaración de aceptación de culpa se logró mediante un acuerdo con la Fiscalía.

Aunque se exponía a 15 años en prisión, la jueza María Z. Trigo Ferraiuoli, del Tribunal de Bayamón, dictó una sentencia de dos años de cárcel el pasado 12 de noviembre de 2024. Además, le revocó la licencia de conducir y le impuso multas que suman $3,000, así como otras penas especiales que rondan los $300 por cargos graves y $100 por cargos menos graves, cuyos fondos serán destinados al Fondo de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito.

La jueza también determinó que el Departamento de Corrección deberá rendir un informe sobre su comportamiento en la cárcel seis meses antes de cumplirse la sentencia para que la jueza determine si se prolonga o no ese término de cárcel. También deberá cumplir 13 años de probatoria.

Al momento de la sentencia, el convicto pidió disculpas a la familia de Lara Camila.